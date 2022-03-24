Хакеры группы Anonymous взломали Центробанк России и обещают обнародовать 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.

Источник: Twitter Anonymous

Дословно: "Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов".

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория: