Хакеры группы Anonymous взломали Центробанк России и обещают обнародовать 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.

Источник: Twitter Anonymous

Дословно: "Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов".

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Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория:

После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.

Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.

26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.

Хакеры Anonymous 7 марта заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.