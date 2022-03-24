Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Anonymous взломали Центробанк России

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 04:22
фото: twitter Anonymous

Хакеры группы Anonymous взломали Центробанк России и обещают обнародовать 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.

Источник: Twitter Anonymous

Дословно: "Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов".

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория:

  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
  • 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
  • Хакеры Anonymous 7 марта заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

Темы: Росcиявойнахакеры
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Воздушные силы "приземлили" 17 целей противника, из них – 8 самолетов

Без эйфории, но и без самонакручивания: Зеленский дал совет украинцам

Зеленский предостерег от пассивных санкций: Мы должны ждать химического оружия?

Чиновник США сказал, что Абрамовича и членов украинской делегации не травили – Reuters

Все новости...
Росcия
Пентагон: ВСУ отбросили часть российских войск на 25-35 км от Киева
Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
Последние новости
05:57
У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие
05:45
Bloomberg останавливает работу в России и Беларуси из-за войны против Украины
05:44
Правительство Британии призвало госорганизации расторгнуть контракты с компаниями РФ и Беларуси
05:28
фотоСеверное направление: ВСУ уничтожили более 20 российских военных и технику
04:30
Кулеба о "я их уничтожу" Путина: Пусть строит свои планы, у нас есть свои
04:22
График эвакуационных поездов на 29 марта
03:56
6 бывших министров обороны Болгарии призвали оказать военную помощь Украине
03:47
фотоТрофеи ВСУ в Херсонской области: два танка и зенитная установка врага
03:08
Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ
02:40
"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине
Все новости...