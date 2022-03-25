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Окупанти цинічно використовують жителів Маріуполя для постановок – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 21:07
Окупанти цинічно використовують жителів Маріуполя для постановок – Зеленський
Обстріли в місті на горизонті 17 березня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські загарбник цинічно використовують мешканців Маріуполя для брехливих постановок для своєї пропаганди.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 25 березня

Пряма мова Зеленського: "Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.

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Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів, зображаючи ніби почали щось роздавати людям. Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі детально інформувати народи інших країн".

Деталі: Президент сказав, що впродовж тижня українська влада зуміла домовитися про евакуацію на власних автівках 26 477 жителів заблокованого Маріуполя. Загалом в усій Україні через гуманітарні коридори евакуювали 37 606 людей. 

Він додав, що ситуація в місті залишається трагічною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • На 25 березня українська сторона погодила з російськими окупантами "зелений коридор" для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя.
  • За даними міської ради Маріуполя, в заблокованому місті люди почали вмирати від голоду.
  • Президент США Джо Байден порівняв кадри репортажів з Маріуполя з кадрами фільмів жахів.
  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд узгоджує з владою Греції та Туреччини термінову евакуацію із заблокованого Маріуполя.
  • Щонайменше 15 тисяч маріупольців силоміць депортували на територію РФ, де їх планують відправити до депресивних регіонів Росії на Далекому Сході.

Теми: Маріупольевакуаціягуманітаркапропаганда
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