Окупанти цинічно використовують жителів Маріуполя для постановок – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що російські загарбник цинічно використовують мешканців Маріуполя для брехливих постановок для своєї пропаганди.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 25 березня
Пряма мова Зеленського: "Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.
Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів, зображаючи ніби почали щось роздавати людям. Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі детально інформувати народи інших країн".
Деталі: Президент сказав, що впродовж тижня українська влада зуміла домовитися про евакуацію на власних автівках 26 477 жителів заблокованого Маріуполя. Загалом в усій Україні через гуманітарні коридори евакуювали 37 606 людей.
Він додав, що ситуація в місті залишається трагічною.
Передісторія:
- На 25 березня українська сторона погодила з російськими окупантами "зелений коридор" для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя.
- За даними міської ради Маріуполя, в заблокованому місті люди почали вмирати від голоду.
- Президент США Джо Байден порівняв кадри репортажів з Маріуполя з кадрами фільмів жахів.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд узгоджує з владою Греції та Туреччини термінову евакуацію із заблокованого Маріуполя.
- Щонайменше 15 тисяч маріупольців силоміць депортували на територію РФ, де їх планують відправити до депресивних регіонів Росії на Далекому Сході.