Оккупанты цинично используют жителей Мариуполя для постановок – Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские захватчики цинично используют жителей Мариуполя для лживых постановок своей пропаганды.
Источник: вечернее обращение Зеленского 25 марта
Прямая речь Зеленского: "Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов.
Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что начали что-то раздавать людям. О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше детально информировать народы других стран".
Детали: Президент сказал, что в течение недели украинские власти сумели договориться об эвакуации на собственных автомобилях 26 477 жителей заблокированного Мариуполя. Всего по всей Украине через гуманитарные коридоры эвакуировали 37 606 человек.
Он добавил, что ситуация в городе остается трагической.
Предыстория:
- На 25 марта украинская сторона согласовала с российскими оккупантами "зеленый коридор" для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье.
- По данным городского совета Мариуполя, в заблокированном городе люди начали умирать с голоду.
- Президент США Джо Байден сравнил кадры репортажей из Мариуполя с кадрами фильмов ужасов.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его правительство согласовывает с властями Греции и Турции срочную эвакуацию из заблокированного Мариуполя.
- По меньшей мере, 15 тысяч мариупольцев насильно депортировали на территорию РФ, где их планируют отправить в депрессивные регионы России на Дальнем Востоке.