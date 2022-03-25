Оккупанты цинично используют жителей Мариуполя для постановок – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские захватчики цинично используют жителей Мариуполя для лживых постановок своей пропаганды.

Источник: вечернее обращение Зеленского 25 марта

Прямая речь Зеленского: "Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов.

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Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что начали что-то раздавать людям. О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше детально информировать народы других стран".

Детали: Президент сказал, что в течение недели украинские власти сумели договориться об эвакуации на собственных автомобилях 26 477 жителей заблокированного Мариуполя. Всего по всей Украине через гуманитарные коридоры эвакуировали 37 606 человек.

Он добавил, что ситуация в городе остается трагической.

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