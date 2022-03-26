Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів РФ на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки утюжать на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагорному Карабаху. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться.

Крім того, я хочу звернути увагу, що сьогодні, після заяви Японії стосовно належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії, РФ розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогоднішній день вкрай мала, тому що вони їх усіх відправляли сюди.

Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки що невідомо. Але якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати".

Деталі: Данілов зазначив, що "Грузія себе поводить не дуже коректно, м’яко кажучи".

"Але якби і Придністров’я, і Грузія, і всі б сьогодні займалися поверненням своїх територій… Більш того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", - додав секретар РНБО.

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