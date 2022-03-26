Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 19:11
Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается к РФ, чтобы она помогла войсками. Но они оттуда войска снимали и отправляли в нашу страну на прошлой неделе. Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится.

Реклама:

Кроме того, я хочу обратить внимание, что сегодня, после заявления Японии о принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии, РФ начала учения, но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда.

Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать".

Детали: Данилов отметил, что "Грузия ведет себя не очень корректно, мягко говоря".

ВИДЕО ДНЯ

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", - добавил секретарь СНБО.

Предыстория:

  • 7 марта японский премьер-министр Фумио Кисида напомнил России, что четыре южных острова архипелага Курилов являются исконными землями Японии. 21 марта Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении мирных переговоров о статусе Курильского архипелага с Японией. Позже РФ начала военные учения на Курильских островах.
  • 25 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Ереван, нарушил контактную линию. Стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию. Армения хочет расследовать действия российских "миротворцев" и просит Россию увеличить количество военных в регионе.
  • 26 марта польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".

Темы: ДаниловРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: