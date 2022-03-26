Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается к РФ, чтобы она помогла войсками. Но они оттуда войска снимали и отправляли в нашу страну на прошлой неделе. Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится.

Кроме того, я хочу обратить внимание, что сегодня, после заявления Японии о принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии, РФ начала учения, но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда.

Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать".

Детали: Данилов отметил, что "Грузия ведет себя не очень корректно, мягко говоря".

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", - добавил секретарь СНБО.

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