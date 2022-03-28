Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дії РФ у Маріуполі можуть кваліфікуватися як геноцид – Венедіктова

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 18:18
Дії РФ у Маріуполі можуть кваліфікуватися як геноцид – Венедіктова
РОЗБОМБЛЕНИЙ РОСІЄЮ МАРІУПОЛЬ. ФОТО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З TELEGRAM

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що дії Росії в Маріуполі можуть кваліфікуватися не як воєнні злочини, а як геноцид.

Джерело: Венедіктова на брифінгу

Пряма мова: "Те, що відбувається в Маруіполі – це вже не воєнні злочини. Війна має правила. Тут вже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду".

Реклама:

"Як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду. Але як громадянин я прекрасно розумію, до з нашим народом відбувається".

Деталі: Венедіктова нагадала, що весь Маріуполь перебуває в заручниках у росіян. Люди перебувають без води, їжі і тепла, а колони, які намагаються виїхати з міста, розстрілюють російські окупанти. Крім того, вона нагадала, що з Маріуполя було депортовано до РФ дорослих і дітей.

"Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин", - підкреслила генпрокурор.

ВІДЕО ДНЯ

Вона вважає, що "Путін хоче знищити Україну як державу, йдеться про знищення українського народу як нації".

Що передувало: Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. За приблизною оцінкою влади станом на 27 березня, загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. В облозі досі лишається близько 170 тисяч людей. Близько 30 тисяч мешканців росіяни примусово вивезли на окупований схід України чи до Росії. 

У місті пошкоджено 2340 (90%) будинків, зруйновано – 1040 (40%).

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 28 березня заявив, що Маріуполю потрібна евакуація всіх жителів.

Читайте також: "Мамо, а чому війна?" Як родина Маші з трьома дітьми вижила і виїхала з Маріуполя

Теми: ВенедіктоваМаріупольРосіягеноцид
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Венедіктова
Як не варто звільняти чиновників під час війни 
Зеленський призначив Венедіктову послом в Ліхтенштейні за сумісництвом
Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: