Дії РФ у Маріуполі можуть кваліфікуватися як геноцид – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що дії Росії в Маріуполі можуть кваліфікуватися не як воєнні злочини, а як геноцид.

Джерело: Венедіктова на брифінгу

Пряма мова: "Те, що відбувається в Маруіполі – це вже не воєнні злочини. Війна має правила. Тут вже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду".

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"Як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду. Але як громадянин я прекрасно розумію, до з нашим народом відбувається".

Деталі: Венедіктова нагадала, що весь Маріуполь перебуває в заручниках у росіян. Люди перебувають без води, їжі і тепла, а колони, які намагаються виїхати з міста, розстрілюють російські окупанти. Крім того, вона нагадала, що з Маріуполя було депортовано до РФ дорослих і дітей.

"Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин", - підкреслила генпрокурор.

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Вона вважає, що "Путін хоче знищити Україну як державу, йдеться про знищення українського народу як нації".

Що передувало: Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. За приблизною оцінкою влади станом на 27 березня, загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. В облозі досі лишається близько 170 тисяч людей. Близько 30 тисяч мешканців росіяни примусово вивезли на окупований схід України чи до Росії.

У місті пошкоджено 2340 (90%) будинків, зруйновано – 1040 (40%).

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 28 березня заявив, що Маріуполю потрібна евакуація всіх жителів.

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