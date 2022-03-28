Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Действия РФ в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид – Венедиктова

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 18:18
РАЗБОМБЛЕННЫЙ РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЗ TELEGRAM

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что действия России в Мариуполе могут квалифицироваться не как военные преступления, а как геноцид.

Источник: Венедиктова на брифинге

Прямая речь: "Происходящее в Маруиполе – это уже не военные преступления. У войны есть правила. Здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида".

"Как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида. Но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит".

Детали: Венедиктова напомнила, что весь Мариуполь находится в заложниках у россиян. Люди находятся без воды, еды и тепла, а колонны, пытающиеся уехать из города, расстреливают российские оккупанты. Кроме того, она напомнила, что из Мариуполя были депортированы в РФ взрослые и дети.

"Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление", - подчеркнула генпрокурор.

Она считает, что "Путин хочет уничтожить Украину как государство, речь идет об уничтожении украинского народа как нации".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мариуполь находится в осаде с 1 марта. По примерной оценке властей по состоянию на 27 марта, погибли почти 5 тысяч человек, среди них примерно 210 детей. В осаде до сих пор остается около 170 тысяч человек. Около 30 тысяч жителей россияне принудительно вывезли на оккупированный восток Украины или в Россию.

В городе повреждено 2340 (90%) домов, разрушены – 1040 (40%).

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 28 марта заявил, что Мариуполю нужна эвакуация всех жителей.

Читайте также: "Мама, а почему война?" Как семья Маши с тремя детьми выжила и уехала из Мариуполя

Темы: ВенедиктоваМариупольРосcиягеноцид
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
Венедиктова
Подтверждено использование Россией кассетных снарядов в двух областях – генпрокурор
Венедиктова объяснила, почему Украина не открыла производство против Путина
Венедиктова о деле Порошенко: Расследование продолжается
Последние новости
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
01:35
Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": экономические итоги
01:30
Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя
01:26
Президент: Там, где были войска РФ – сплошная катастрофа и много опасностей
01:22
Оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога
01:21
обновлено, видеоГумкоридорами удалось спасти более 6 тысяч украинцев – 3 тысячи из Мариуполя
01:20
Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский
Все новости...