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Действия РФ в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид – Венедиктова

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 марта 2022, 18:18
Действия РФ в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид – Венедиктова
РАЗБОМБЛЕННЫЙ РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЗ TELEGRAM

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что действия России в Мариуполе могут квалифицироваться не как военные преступления, а как геноцид.

Источник: Венедиктова на брифинге

Прямая речь: "Происходящее в Маруиполе – это уже не военные преступления. У войны есть правила. Здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида".

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"Как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида. Но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит".

Детали: Венедиктова напомнила, что весь Мариуполь находится в заложниках у россиян. Люди находятся без воды, еды и тепла, а колонны, пытающиеся уехать из города, расстреливают российские оккупанты. Кроме того, она напомнила, что из Мариуполя были депортированы в РФ взрослые и дети.

"Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление", - подчеркнула генпрокурор.

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Она считает, что "Путин хочет уничтожить Украину как государство, речь идет об уничтожении украинского народа как нации".

Что предшествовало: Мариуполь находится в осаде с 1 марта. По примерной оценке властей по состоянию на 27 марта, погибли почти 5 тысяч человек, среди них примерно 210 детей. В осаде до сих пор остается около 170 тысяч человек. Около 30 тысяч жителей россияне принудительно вывезли на оккупированный восток Украины или в Россию.

В городе повреждено 2340 (90%) домов, разрушены – 1040 (40%).

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 28 марта заявил, что Мариуполю нужна эвакуация всех жителей.

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Темы: ВенедиктоваМариупольРосcиягеноцид
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