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РФ отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 19:21
РФ отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей – сводка Генштаба
иллюстративное фото Минобороны РФ

Российские войска отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, а также частично отходят на территорию Беларуси.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях".

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"На Полесском направлении враг активных наступательных действий не производил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики Беларусь".

Детали: На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

На Северском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Броваров пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянск.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

Сообщается также, что на территории РФ, в районе населенного пункта Богучара, противник осуществляет меры снятия с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40% такой техники находится в неисправном или нерабочем состоянии.

В Генштабе также сообщили, что Россия намеренно использует Чернобыльскую зону для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещения командных пунктов российских войск.

Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта представитель РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях. Позже он уточнил, что это не означает прекращения огня. 
  • Очевидцы в районах Беларуси недалеко от украинской границы заметили, что военная техника россиян двигалась от приграничных пунктов дислокации в тыловые районы.
  • В комментарии американским журналистам представители разведывательных ведомств США подтвердили, что россияне отводят часть своих группировок вокруг Киева в сторону Беларуси.

Темы: РосcиявойнаКиевская областьЧерниговская область
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