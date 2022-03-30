Пєсков заявив, що "ніяких Сталінградів" в Україні не буде

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заклики деяких росіян воювати в Україні до кінця та заявив, що "ніяких Сталінградів не має бути".

Джерело: російські пропагандистські видання РІА Новини та RT, а також Медуза з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ніяких Сталінградів у нас у календарі немає і не повинно бути. Це перше. А головне, що тут не повинно бути місця емоціям. Переговорами займаються професіонали. Потрібно довіряти їм.

Позиція російської сторони добре відома. Вона логічна, має дуже міцну підоснову. І власне, ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо нашим ворогам".

Що було раніше: 29 березня переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

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Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

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