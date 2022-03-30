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Песков заявил, что "никаких Сталинградов" в Украине не будет

Алена МазуренкоСреда, 30 марта 2022, 14:05
Песков заявил, что никаких Сталинградов в Украине не будет
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на призывы некоторых россиян воевать в Украине до конца и заявил, что "никаких Сталинградов не должно быть".

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и RT, а также Медуза со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы. Нужно доверять им.

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Позиция российской стороны хорошо известна. Она логична, она имеет очень прочную подоснову. И собственно эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам".

Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта длились около 3 часов. 

После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

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Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Предыстория: 

  • 29 марта Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.

Темы: РосcияПутинвойнаУкраина
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