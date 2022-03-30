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Лавров розцінив пропозиції України як відмову від Криму й Донбасу, у МЗС відповіли

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 19:06
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розцінив пропозиції України на переговорах у Стамбулі як згоду з "остаточним вирішенням" питань Криму та Донбасу, у МЗС України назвали його розуміння помилковим.

Джерело: Лавров у коментарі журналістам у Китаї, речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП

Деталі: Глава МЗС РФ заявив, що Росія розцінює результати переговорів, які відбулися у вівторок у Стамбулі, "як позитивний рух уперед".

Пряма мова Лаврова: "Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.

Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".

Більше деталей: Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу.

Дослівно Ніколенко: "Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Сторони нічого не підписували, але виклали фінальні пропозиції, над якими працювали після зустрічей 28 лютого, 3-го та 7-го березня.
  • Україна розраховує, що країни Ради безпеки ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль) та інші охочі можуть стати гарантами безпеки України як альтернатива прийняттю в НАТО. У разі агресії проти України країни-гаранти за 3 дні мають провести консультації та надати Україні допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Голова російської делегації Володимир Мединський вважає, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.

Теми: РосіяпереговориКримДонбас
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