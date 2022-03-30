Лавров розцінив пропозиції України як відмову від Криму й Донбасу, у МЗС відповіли

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розцінив пропозиції України на переговорах у Стамбулі як згоду з "остаточним вирішенням" питань Криму та Донбасу, у МЗС України назвали його розуміння помилковим.

Джерело: Лавров у коментарі журналістам у Китаї, речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП

Деталі: Глава МЗС РФ заявив, що Росія розцінює результати переговорів, які відбулися у вівторок у Стамбулі, "як позитивний рух уперед".

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Пряма мова Лаврова: "Це ще не остаточний результат, але те, що українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення неядерного позаблокового статусу України, підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного альянсу, я вважаю суттєвим прогресом.

Так само як я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".

Більше деталей: Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу.

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Дослівно Ніколенко: "Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети".

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