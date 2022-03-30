Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров расценил предложения Украины отказ от Крыма и Донбасса, в МИД ответили

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 19:06
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров расценил предложения Украины на переговорах в Стамбуле как согласие с "окончательным решением" вопросов Крыма и Донбасса, в МИД Украины назвали его понимание ошибочным.

Источник: Лавров в комментарии журналистам в Китае, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП

Детали: Глава МИД РФ заявил, что Россия расценивает результаты переговоров, которые состоялись во вторник в Стамбуле, "как позитивное продвижение вперед".

Прямая речь Лаврова: "Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю существенным прогрессом.

Так же, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены".

Больше деталей: В то же время пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса.

Дословно Николенко: "Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта. 
  • Украина рассчитывает, что страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль) и другие желающие могут стать гарантами безопасности Украины в качестве альтернативы принятию в НАТО. В случае агрессии против Украины страны-гаранты в 3 дня должны провести консультации и предоставить Украине помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.

Темы: РосcияпереговорыКрымДонбасс
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Росcия
Почему в загадочной российской душе нет ничего загадочного
Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму
83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр
Последние новости
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
Все новости...