Лавров расценил предложения Украины отказ от Крыма и Донбасса, в МИД ответили

Глава МИД России Сергей Лавров расценил предложения Украины на переговорах в Стамбуле как согласие с "окончательным решением" вопросов Крыма и Донбасса, в МИД Украины назвали его понимание ошибочным.

Источник: Лавров в комментарии журналистам в Китае, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП

Детали: Глава МИД РФ заявил, что Россия расценивает результаты переговоров, которые состоялись во вторник в Стамбуле, "как позитивное продвижение вперед".

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Прямая речь Лаврова: "Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю существенным прогрессом.

Так же, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены".

Больше деталей: В то же время пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса.

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Дословно Николенко: "Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели".

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