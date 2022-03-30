Верещук поговорила з комісаром ООН щодо допомоги переселенцям 

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.

Джерело: вечірнє звернення Верещук

Пряма мова Верещук: "Сьогодні провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді.

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Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці.

Забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок. Надання прямої грошової допомоги ВПО.

Ця допомога надається додатково до допомоги від держави.

Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі.

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Отримати готівку можна через відділення Укрпошти".

Деталі: Передовсім, гроші надаватимуть вразливим групам: вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей, багатодітним родинам, родини з особами, які мають інвалідність та людям похилого віку.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися через органи соцілаьного захисту або ЦНАП як внутрішньо переміщена особа. Верещук надала адреси, де тимчасові переселенці можуть зареєструватися для отримання грошової допомоги:

м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00).

м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.

м. Ужгород, Гуманітарний штаб "Совине гніздо", вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись на номер: 0800307711

Також вона розповіла, що представництво Міжнародної організації з міграції розпочало подібний проєкт на Закарпатті.

Що було раніше: Раніше Верещук кілька разів міжнародні організації через їхню відповідь на гуманітарну кризу в містах України, які опинилися в оточенні російських військ.