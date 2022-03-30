Верещук поговорила с комиссаром ООН о помощи переселенцам

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.

Источник: вечернее обращение Верещук

Прямая речь Верещук: "Сегодня провела встречу с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филипо Гранди.

В ходе встречи определили ключевые направления сотрудничества.

Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков. Предоставление прямой денежной помощи ВПЛ.

Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства.

Так, Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с "Укрпочтой" начали выплату по 2220 грн каждому перемещенному лицу.

Получить наличку можно через отделение Укрпочты"

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Детали: Прежде всего, деньги будут предоставлять уязвимым группам: беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей, многодетным семьям, семьям с лицами, которые имеют инвалидность и пожилым людям.

Для получения помощи следует зарегистрироваться через органы социальной защиты или ЦНАП как внутренне перемещенное лицо. Верещук предоставила адреса, где временные переселенцы могут зарегистрироваться для получения денежной помощи:

м. Львов, ул. Трускавецкое 2 Б (с 9:00 до 18:00).

м. Львов, ул. Палия 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота.

г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).

г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией необходимо обращаться по номеру: 0800307711

Также она рассказала, что представительство Международной организации по миграции начало подобный проект в Закарпатье.

Что было раньше: Ранее Верещук несколько раз критиковала международные организации из-за их ответа на гуманитарный кризис в городах Украины, оказавшихся в окружении российских войск.