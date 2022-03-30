Верещук поговорила с комиссаром ООН о помощи переселенцам
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.
Источник: вечернее обращение Верещук
Прямая речь Верещук: "Сегодня провела встречу с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филипо Гранди.
В ходе встречи определили ключевые направления сотрудничества.
- Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков.
- Предоставление прямой денежной помощи ВПЛ.
Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства.
Так, Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с "Укрпочтой" начали выплату по 2220 грн каждому перемещенному лицу.
Получить наличку можно через отделение Укрпочты"
Детали: Прежде всего, деньги будут предоставлять уязвимым группам: беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей, многодетным семьям, семьям с лицами, которые имеют инвалидность и пожилым людям.
Для получения помощи следует зарегистрироваться через органы социальной защиты или ЦНАП как внутренне перемещенное лицо. Верещук предоставила адреса, где временные переселенцы могут зарегистрироваться для получения денежной помощи:
- м. Львов, ул. Трускавецкое 2 Б (с 9:00 до 18:00).
- м. Львов, ул. Палия 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота.
- г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
- г. Ужгород, пл. Ш. Петефи 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).
- г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
За дополнительной информацией необходимо обращаться по номеру: 0800307711
Также она рассказала, что представительство Международной организации по миграции начало подобный проект в Закарпатье.
Что было раньше: Ранее Верещук несколько раз критиковала международные организации из-за их ответа на гуманитарный кризис в городах Украины, оказавшихся в окружении российских войск.