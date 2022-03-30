Арахамія розповів, для чого на перемовинах Абрамович

Голова української делегації на перемовинах з Росією і народний депутат Давид Арахамія розповів, що через російського олігарха Романа Абрамовича передавали неформальні повідомлення до влади РФ.

Джерело: інтерв’ю Арахамії в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Арахамії: "Насправді, чесно кажучи, (він виконує роль – ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став публічну роль виконувати.

Тому що, з самого початку, була така в нього роль – back channel. Тобто додатковий канал зв’язку, неофіційний, який допомагає важкі речі проговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно.

Потім завдяки міжнародній пресі цей прихований канал став відомим на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не є back channel.

Він намагається спозиціонувати себе як нейтральна сторона, хоча ми не сприймаємо його як нейтральну сторону. Але, звичайно, він більш нейтральний, ніж офіційна сторона перемовин".

Деталі: Арахамія, по суті, визнав, що російський мільярдер був залучений до переговорів від самого початку, але це приховували від громадськості.

ВІДЕО ДНЯ

На перемовинах у Стамбулі Абрамович сидів у приміщенні для публічної частини перемовин, де були присутні журналісти. Крім того, медіа помітили його розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном та турецьким міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоґлу.

Передісторія: