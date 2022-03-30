Арахамія розповів, для чого на перемовинах Абрамович
Голова української делегації на перемовинах з Росією і народний депутат Давид Арахамія розповів, що через російського олігарха Романа Абрамовича передавали неформальні повідомлення до влади РФ.
Джерело: інтерв’ю Арахамії в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Арахамії: "Насправді, чесно кажучи, (він виконує роль – ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став публічну роль виконувати.
Тому що, з самого початку, була така в нього роль – back channel. Тобто додатковий канал зв’язку, неофіційний, який допомагає важкі речі проговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно.
Потім завдяки міжнародній пресі цей прихований канал став відомим на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не є back channel.
Він намагається спозиціонувати себе як нейтральна сторона, хоча ми не сприймаємо його як нейтральну сторону. Але, звичайно, він більш нейтральний, ніж офіційна сторона перемовин".
Деталі: Арахамія, по суті, визнав, що російський мільярдер був залучений до переговорів від самого початку, але це приховували від громадськості.
На перемовинах у Стамбулі Абрамович сидів у приміщенні для публічної частини перемовин, де були присутні журналісти. Крім того, медіа помітили його розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном та турецьким міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоґлу.
Передісторія:
- Член української делегації Михайло Подоляк заявив 30 березня, що Абрамович має роль певного модератора та гарантує, аби між сторонами не було непорозумінь. Джерело УП в делегації повідомило, що Абрамович доносить зміст переговорів Путіну більш "зрозумілою" мовою.
- 28 березня британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович відігравав ключову посередницьку роль між Банковою та Кремлем. Зокрема, він возив записку від президента України Володимира Зеленського для російського президента Володимира Путіна в Москву.
- Раніше 28 березня американське видання Wall Street Journal та міжнародна група розслідувачів Bellingcat зі своїх джерел оприлюднили інформацію, що проти ночі на 4 березня два члени української делегації та Абрамович відчули симптоми отруєння хімічною зброєю після того, як вони розмовляли із Зеленським на Банковій. Американські спецслужби вважають, що російського мільярдера та двох членів української делегації не труїли.
- 27 березня в інтерв'ю російським журналістам Зеленський підтвердив, що Абрамович був залучений у перемовини українських та російських делегацій у Білорусі. Перед цим джерела видання Wall Street Journal стверджували, що Зеленський буцімто в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом попросив не запроваджувати санкції проти Абрамовича, бо він залучений до мирних перемовин з Росією.
- 28 лютого ізраїльські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що Абрамович знаходиться в Білорусі й допомагає на перемовинах між українською та російською делегаціями. Вони додали, що олігарх перебуває там на прохання Києва.