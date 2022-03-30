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Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 23:39
Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович
роман абрамович на переговорах украины и сша в стамбуле. фото: getty images

Глава украинской делегации на переговорах с Россией и народный депутат Давид Арахамия рассказал, что через российского олигарха Романа Абрамовича передавали неформальные сообщения для власти РФ.

Источник: интервью Арахамии в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "На самом деле, честно говоря, (он исполняет роль – ред.) очень положительную. Но мне непонятно, почему он стал публичную роль исполнять.

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Потому что с самого начала была такая у него роль – back channel. То есть дополнительный канал связи, неофициальный, помогающий трудные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не дипломатическом – то, что они не могут сказать официально.

Затем благодаря международной прессе этот скрытый канал стал известен на весь мир, фактически. Насколько мне понятна позиция, он уже не скрывается и уже не back channel.

Он пытается позиционировать себя как нейтральная сторона, хотя мы не воспринимаем его как нейтральную сторону. Но, конечно, он более нейтрален, чем официальная сторона переговоров".

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Детали: Арахамия, по сути, признал, что российский миллиардер был вовлечен в переговоры с самого начала, но это скрывали от общественности.

На переговорах в Стамбуле Абрамович сидел в помещении для публичной части переговоров, где присутствовали журналисты. Кроме того, медиа заметили его разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Предыстория:

  • Член украинской делегации Михаил Подоляк заявил 30 марта, что Абрамович играет роль определенного модератора и гарантирует, чтобы между сторонами не было недоразумений. Источник УП в делегации сообщил, что Абрамович доносит содержание переговоров Путину на более "понятном" языке.
  • 28 марта британское издание The Times из своих источников рассказало, что Абрамович играл ключевую посредническую роль между Банковой и Кремлем. В частности он возил записку от президента Украины Владимира Зеленского для российского президента Владимира Путина в Москву.
  • Ранее 28 марта американское издание Wall Street Journal и международная группа расследователей Bellingcat из своих источников обнародовали информацию, что в ночь на 4 марта два члена украинской делегации и Абрамович почувствовали симптомы отравления химическим оружием после того, как они разговаривали с Зеленским на Банковой.
  • 27 марта в интервью российским журналистам Зеленский подтвердил, что Абрамович был вовлечен в переговоры украинских и российских делегаций в Беларуси. Перед этим источники издания Wall Street Journal утверждали, что Зеленский якобы в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом попросил не вводить санкции против Абрамовича, потому что он способствует достижению мира между Украиной и РФ.
  • 28 февраля израильские журналисты со своих источников сообщали, что Абрамович находится в Беларуси и помогает на переговорах между украинской и российской делегациями. Они добавили, что олигарх находится там по просьбе Киева.

Темы: Арахамия переговорыРосcияолигархи
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