Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович

Глава украинской делегации на переговорах с Россией и народный депутат Давид Арахамия рассказал, что через российского олигарха Романа Абрамовича передавали неформальные сообщения для власти РФ.

Источник: интервью Арахамии в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "На самом деле, честно говоря, (он исполняет роль – ред.) очень положительную. Но мне непонятно, почему он стал публичную роль исполнять.

Потому что с самого начала была такая у него роль – back channel. То есть дополнительный канал связи, неофициальный, помогающий трудные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не дипломатическом – то, что они не могут сказать официально.

Затем благодаря международной прессе этот скрытый канал стал известен на весь мир, фактически. Насколько мне понятна позиция, он уже не скрывается и уже не back channel.

Он пытается позиционировать себя как нейтральная сторона, хотя мы не воспринимаем его как нейтральную сторону. Но, конечно, он более нейтрален, чем официальная сторона переговоров".

Детали: Арахамия, по сути, признал, что российский миллиардер был вовлечен в переговоры с самого начала, но это скрывали от общественности.

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На переговорах в Стамбуле Абрамович сидел в помещении для публичной части переговоров, где присутствовали журналисты. Кроме того, медиа заметили его разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

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