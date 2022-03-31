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Окупанти депортували 45 тисяч маріупольців – Верещук

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 20:26
Окупанти депортували 45 тисяч маріупольців – Верещук
Зруйнована житлова забудова Маріуполя. фото: getty images

За даними української влади, російські окупанти незаконно депортували 45 тисяч маріупольців на територію РФ та територію, контрольовану бойовиками так званої "ДНР". 

Джерело: брифінг віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Деталі: За даними Верещук, у місті лишилося близько 100 тисяч мирних мешканців, які потребують негайної евакуації. Також приблизно 75 тисяч маріупольців зуміли евакуювати через "гуманітарні коридори".

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Крім того, міністерка додала, що російські окупанти скоюють велику кількість сексуальних злочинів щодо жінок та неповнолітніх дівчат у Маріуполі. Верещук запевнила, що всі факти зґвалтування та знущань загарбників над жінками фіксують в Офісі Генерального прокурора.

Ці злочини, за її словами, не мають терміну давності.

Окремо віце-прем’єр-міністерка згадала про випадок Кіри Обединської, батько якої загинув під обстрілами в Маріуполі, а дівчинку незаконно депортували на територію, контрольовану незаконними формуваннями "ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 27 березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що з міста незаконно депортували від 20 до 30 тисяч маріупольців.
  • Російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що евакуація мирного населення з Маріуполя неможлива без капітуляції українських захисників.
  • Окупанти незаконно викрали 12-річну Кіру Обединську, доньку чемпіона України з водного поло Євгена Обединського. Питанням її повернення до дідуся займається дитячий омбудсмен.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що дії російських окупантів у Маріуполі можуть кваліфікуватися за міжнародним правом як геноцид.
  • За даними бійців полку "Азов", які захищають місто від російських окупантів, авіація росіян навмисне скидує бомби на будівлі з позначкою червоного хреста на даху.

Теми: МаріупольРосіяполоненідепортація
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