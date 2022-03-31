Окупанти депортували 45 тисяч маріупольців – Верещук

За даними української влади, російські окупанти незаконно депортували 45 тисяч маріупольців на територію РФ та територію, контрольовану бойовиками так званої "ДНР".

Джерело: брифінг віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Деталі: За даними Верещук, у місті лишилося близько 100 тисяч мирних мешканців, які потребують негайної евакуації. Також приблизно 75 тисяч маріупольців зуміли евакуювати через "гуманітарні коридори".

Реклама:

Крім того, міністерка додала, що російські окупанти скоюють велику кількість сексуальних злочинів щодо жінок та неповнолітніх дівчат у Маріуполі. Верещук запевнила, що всі факти зґвалтування та знущань загарбників над жінками фіксують в Офісі Генерального прокурора.

Ці злочини, за її словами, не мають терміну давності.

Окремо віце-прем’єр-міністерка згадала про випадок Кіри Обединської, батько якої загинув під обстрілами в Маріуполі, а дівчинку незаконно депортували на територію, контрольовану незаконними формуваннями "ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: