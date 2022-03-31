Окупанти депортували 45 тисяч маріупольців – Верещук

За даними української влади, російські окупанти незаконно депортували 45 тисяч маріупольців на територію РФ та територію, контрольовану бойовиками так званої "ДНР".

Джерело: брифінг віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Деталі: За даними Верещук, у місті лишилося близько 100 тисяч мирних мешканців, які потребують негайної евакуації. Також приблизно 75 тисяч маріупольців зуміли евакуювати через "гуманітарні коридори".

Крім того, міністерка додала, що російські окупанти скоюють велику кількість сексуальних злочинів щодо жінок та неповнолітніх дівчат у Маріуполі. Верещук запевнила, що всі факти зґвалтування та знущань загарбників над жінками фіксують в Офісі Генерального прокурора.

Ці злочини, за її словами, не мають терміну давності.

Окремо віце-прем’єр-міністерка згадала про випадок Кіри Обединської, батько якої загинув під обстрілами в Маріуполі, а дівчинку незаконно депортували на територію, контрольовану незаконними формуваннями "ДНР".

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