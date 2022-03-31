Окупанти депортували 45 тисяч маріупольців – Верещук
За даними української влади, російські окупанти незаконно депортували 45 тисяч маріупольців на територію РФ та територію, контрольовану бойовиками так званої "ДНР".
Джерело: брифінг віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук
Деталі: За даними Верещук, у місті лишилося близько 100 тисяч мирних мешканців, які потребують негайної евакуації. Також приблизно 75 тисяч маріупольців зуміли евакуювати через "гуманітарні коридори".
Крім того, міністерка додала, що російські окупанти скоюють велику кількість сексуальних злочинів щодо жінок та неповнолітніх дівчат у Маріуполі. Верещук запевнила, що всі факти зґвалтування та знущань загарбників над жінками фіксують в Офісі Генерального прокурора.
Ці злочини, за її словами, не мають терміну давності.
Окремо віце-прем’єр-міністерка згадала про випадок Кіри Обединської, батько якої загинув під обстрілами в Маріуполі, а дівчинку незаконно депортували на територію, контрольовану незаконними формуваннями "ДНР".
Передісторія:
- 27 березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що з міста незаконно депортували від 20 до 30 тисяч маріупольців.
- Російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з французьким президентом Емманюелем Макроном заявив, що евакуація мирного населення з Маріуполя неможлива без капітуляції українських захисників.
- Окупанти незаконно викрали 12-річну Кіру Обединську, доньку чемпіона України з водного поло Євгена Обединського. Питанням її повернення до дідуся займається дитячий омбудсмен.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що дії російських окупантів у Маріуполі можуть кваліфікуватися за міжнародним правом як геноцид.
- За даними бійців полку "Азов", які захищають місто від російських окупантів, авіація росіян навмисне скидує бомби на будівлі з позначкою червоного хреста на даху.