Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 20:26
Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук
уничтоженная жилая застройка мариуполя. фото илл.стративное: getty images

По данным украинских властей, российские оккупанты незаконно депортировали 45 тысяч мариупольцев на территорию РФ и территорию, контролируемую боевиками так называемой "ДНР".

Источник: брифинг вице-премьер-министра Ирины Верещук

Детали: По данным Верещук, в городе осталось около 100 тысяч мирных жителей, нуждающихся в немедленной эвакуации. Также примерно 75 тысяч мариупольцев сумели эвакуировать по "гуманитарным коридорам".

Реклама:

Кроме того, министр добавила, что российские оккупанты совершают большое количество сексуальных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних девушек в Мариуполе. Верещук заверила, что все факты изнасилования и издевательств захватчиков над женщинами фиксируют в Офисе Генерального прокурора.

Эти преступления, по ее словам, не имеют срока давности.

Отдельно вице-премьер-министр упомянула о случае Киры Обединской, отец которой погиб под обстрелами в Мариуполе, а девочку незаконно депортировали на территорию, контролируемую незаконными формированиями "ДНР".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что из города незаконно депортировали от 20 до 30 тысяч мариупольцев.
  • Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что эвакуация мирного населения из Мариуполя невозможна без капитуляции украинских защитников.
  • Оккупанты незаконно похитили 12-летнюю Киру Обединскую, дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского. Вопросом ее возвращения к родному дедушке занимается детский омбудсмен.
  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявила, что действия российских оккупантов в Мариуполе могут квалифицироваться по международному праву как геноцид.
  • По данным бойцов полка "Азов", защищающих город от российских оккупантов, авиация россиян умышленно сбрасывает бомбы на здания с отметкой красного креста на крыше.

Темы: МариупольРосcияпленныедепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: