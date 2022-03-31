Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук
По данным украинских властей, российские оккупанты незаконно депортировали 45 тысяч мариупольцев на территорию РФ и территорию, контролируемую боевиками так называемой "ДНР".
Источник: брифинг вице-премьер-министра Ирины Верещук
Детали: По данным Верещук, в городе осталось около 100 тысяч мирных жителей, нуждающихся в немедленной эвакуации. Также примерно 75 тысяч мариупольцев сумели эвакуировать по "гуманитарным коридорам".
Кроме того, министр добавила, что российские оккупанты совершают большое количество сексуальных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних девушек в Мариуполе. Верещук заверила, что все факты изнасилования и издевательств захватчиков над женщинами фиксируют в Офисе Генерального прокурора.
Эти преступления, по ее словам, не имеют срока давности.
Отдельно вице-премьер-министр упомянула о случае Киры Обединской, отец которой погиб под обстрелами в Мариуполе, а девочку незаконно депортировали на территорию, контролируемую незаконными формированиями "ДНР".
Предыстория:
- 27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что из города незаконно депортировали от 20 до 30 тысяч мариупольцев.
- Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что эвакуация мирного населения из Мариуполя невозможна без капитуляции украинских защитников.
- Оккупанты незаконно похитили 12-летнюю Киру Обединскую, дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского. Вопросом ее возвращения к родному дедушке занимается детский омбудсмен.
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявила, что действия российских оккупантов в Мариуполе могут квалифицироваться по международному праву как геноцид.
- По данным бойцов полка "Азов", защищающих город от российских оккупантов, авиация россиян умышленно сбрасывает бомбы на здания с отметкой красного креста на крыше.