Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук

По данным украинских властей, российские оккупанты незаконно депортировали 45 тысяч мариупольцев на территорию РФ и территорию, контролируемую боевиками так называемой "ДНР".

Источник: брифинг вице-премьер-министра Ирины Верещук

Детали: По данным Верещук, в городе осталось около 100 тысяч мирных жителей, нуждающихся в немедленной эвакуации. Также примерно 75 тысяч мариупольцев сумели эвакуировать по "гуманитарным коридорам".

Кроме того, министр добавила, что российские оккупанты совершают большое количество сексуальных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних девушек в Мариуполе. Верещук заверила, что все факты изнасилования и издевательств захватчиков над женщинами фиксируют в Офисе Генерального прокурора.

Эти преступления, по ее словам, не имеют срока давности.

Отдельно вице-премьер-министр упомянула о случае Киры Обединской, отец которой погиб под обстрелами в Мариуполе, а девочку незаконно депортировали на территорию, контролируемую незаконными формированиями "ДНР".

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