В українській делегації розповіли, як Ердоган врятував переговори з РФ

Представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий заявив, що переговори були розблоковані завдяки президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Джерело: Чалий інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Нам треба віддати велику шану президенту Ердогану. Тому що в суботу були дуже складні переговори, вони були в повному глухому куті. І я очікував, що наступний тиждень ні до чого не приведе".

"Завдяки тому, що президент Ердоган провів перемовини в трикутнику Україна-РФ, ми в неділю отримали цю можливість зібратися сьогодні у Стамбулі і отримали все ж таки певні домовленості на рівні голів делегацій, які нам, професіоналам, які ведуть перемовини на більш технічному рівні, дають можливість далі продовжити переговори".

Деталі: Чалий підкреслив, що у вівторок делегації зробили "тільки перший крок на дуже складному шляху". Він додав, що попереду в переговорників "дуже багато тяжких тем".

"Але ми маємо певні орієнтири, які нам дозволять: а) на технічному рівні вийти на деякі домовленості і б) відкрити можливість зустрічі на вищому державному рівні, щоб вирішити остаточні спірні питання вищого ґатунку. Це дає можливість після цього переходити до багатоформатного виміру наших переговорів", - сказав він.

Чалий пояснив, що пізніше до формату переговорів України та РФ мають приєднатися інші країни, які виступатимуть гарантами безпеки нашої країни, щоб взяти участь у напрацюванні кінцевого тексту угоди.

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Що передувало: 29 березня українська сторона в Стамбулі вийшла з пропозицією договору про гарантії безпеки для України. Серед гарантів договору Київ бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

Підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

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