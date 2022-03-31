Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія перегруповує свої війська з тих напрямків, де ЗСУ дають їм відсіч, на інші, де українцям може бути дуже складно.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "На північ від Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня.
Але ми повинні усвідомлювати і те, що для російських військових це частина їхньої тактики… Вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, щоб зосередитись на інших дуже важливих, де нам може бути дуже складно".
Деталі: Президент попередив, що "попереду будуть битви".
"Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", - сказав він.
Зеленський закликав до стриманості в емоціях і переживаннях.
Передісторія:
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
- Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни хочуть встановити контроль над частиною Харківщини, Луганської та Донецької областями, а також взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ. Наразі окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.
- При цьому ЗСУ фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.