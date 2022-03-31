Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія перегруповує свої війська з тих напрямків, де ЗСУ дають їм відсіч, на інші, де українцям може бути дуже складно.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На північ від Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня.

Але ми повинні усвідомлювати і те, що для російських військових це частина їхньої тактики… Вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, щоб зосередитись на інших дуже важливих, де нам може бути дуже складно".

Деталі: Президент попередив, що "попереду будуть битви".

"Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", - сказав він.

Зеленський закликав до стриманості в емоціях і переживаннях.

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