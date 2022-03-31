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Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 23:56
Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія перегруповує свої війська з тих напрямків, де ЗСУ дають їм відсіч, на інші, де українцям може бути дуже складно.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На північ від Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня.

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Але ми повинні усвідомлювати і те, що для російських військових це частина їхньої тактики… Вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, щоб зосередитись на інших дуже важливих, де нам може бути дуже складно".

Деталі: Президент попередив, що "попереду будуть битви".

"Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", - сказав він.

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Зеленський закликав до стриманості в емоціях і переживаннях.

Передісторія

  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
  • У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни хочуть встановити контроль над частиною Харківщини, Луганської та Донецької областями, а також взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ. Наразі окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.
  • При цьому ЗСУ фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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