Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия перегруппировывает свои войска с тех направлений, где ВСУ дают им отпор, на другие, где украинцам может быть очень сложно.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На севере Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта.

Но мы должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики… Они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных, где нам может быть очень сложно".

Детали: Президент предупредил, что "впереди будут битвы".

"Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – сказал он.

Зеленский призвал к сдержанности в эмоциях и переживаниях.

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