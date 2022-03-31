Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия перегруппировывает свои войска с тех направлений, где ВСУ дают им отпор, на другие, где украинцам может быть очень сложно.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "На севере Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта.
Но мы должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики… Они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных, где нам может быть очень сложно".
Детали: Президент предупредил, что "впереди будут битвы".
"Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – сказал он.
Зеленский призвал к сдержанности в эмоциях и переживаниях.
Предыстория:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.
- Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью.
- В Генштабе ВСУ заявили, что россияне хотят установить контроль над частью Харьковской, Луганской и Донецкой областями, а также взять в блокаду Краматорск и Славянск. Сейчас оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении.
- При этом в ВСУ фиксируют частичное отведение батальонных тактических групп российских войск от Киева, продолжаются меры по освобождению и зачистке от оккупантов населенных пунктов в Киевской области.