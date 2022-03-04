Російські окупанти виснажують свій бойовий потенціал – Міноборони
У Міністерстві оборони України твердять, що кінець восьмої доби повномасштабної війни України та Росії окупаційні війська значною мірою виснажують свій бойовий потенціал.
Джерело: facebook-сторінка Міноборони
Дослівно: "За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених батальйонно-тактичних груп залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.
Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів".
Деталі: Українське військове командування вважає, що російські окупанти здійснюють демонстраційні дії своїх десантних кораблів поблизу Одеси та Затоки, щоби відтягнути частину підрозділів ЗСУ в цьому напрямку.
Крім того, у Міноборони повідомили, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат при просуванні углиб території України. Ворог перейшов до зухвалого знищення та терору цивільного населення, вдаючись до бомбардувань та обстрілів житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Міноборони підкреслило, що такі дії російських окупантів кваліфікують як воєнні злочини. Крім того, російські окупанти використовують для стоянки своєї техніки та розміщення вогневих позицій житлові квартали у містах.
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Також, за даними військового керівництва України, окупанти впродовж доби 3 березня проводили інженерне облаштування своїх позицій.
У Гостомелі поблизу Києва український спецназ знищив 20 бойових машин піхоти російських загарбників. Втрати особового складу ворога наразі уточнюються.
Передісторія:
- За даними Білого дому, Путін завів уже 90% військ, підготовлених до наступу в Україні, і попри виснаження резервів, окупанти й надалі намагатимуться взяти Київ. Також Пентагон порахував, що російські окупанти випустили по території України вже майже 500 ракет. Запуск 70 з них відбувався з території Білорусі.
- Упродовж доби 3 березня українська система протиповітряної оборони знищила щонайменше 3 російські літаки.
- За даними військової адміністрації Миколаївщини, українські захисники знищили ворожу базу окупантів з 245 одиницями техніки та значною кількістю військових.
- Станом на вечір 3 березня російські окупанти не припиняли нищівні обстріли цивільного населення Харкова та Ізюма.
- Як вважають експерти Центру оборонних стратегій, російські окупанти будуть намагатися взяти в облогу Київ та продовжувати злочинне знищення мирного населення та цивільної інфраструктури з артилерії та авіації. За їхніми даними, 4 березня на території всієї Росії можуть запровадити воєнний стан, аби російські силовики могли придушувати протести громадян, а військове керівництво мало додаткові повноваження для мобілізації резервів для війни з Україною.