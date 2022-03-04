Російські окупанти виснажують свій бойовий потенціал – Міноборони

У Міністерстві оборони України твердять, що кінець восьмої доби повномасштабної війни України та Росії окупаційні війська значною мірою виснажують свій бойовий потенціал.

Джерело: facebook-сторінка Міноборони

Дослівно: "За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених батальйонно-тактичних груп залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів".

Деталі: Українське військове командування вважає, що російські окупанти здійснюють демонстраційні дії своїх десантних кораблів поблизу Одеси та Затоки, щоби відтягнути частину підрозділів ЗСУ в цьому напрямку.

Крім того, у Міноборони повідомили, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат при просуванні углиб території України. Ворог перейшов до зухвалого знищення та терору цивільного населення, вдаючись до бомбардувань та обстрілів житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Міноборони підкреслило, що такі дії російських окупантів кваліфікують як воєнні злочини. Крім того, російські окупанти використовують для стоянки своєї техніки та розміщення вогневих позицій житлові квартали у містах.

Також, за даними військового керівництва України, окупанти впродовж доби 3 березня проводили інженерне облаштування своїх позицій.

У Гостомелі поблизу Києва український спецназ знищив 20 бойових машин піхоти російських загарбників. Втрати особового складу ворога наразі уточнюються.

Передісторія: