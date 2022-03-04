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Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 09:37
Полонені російські військові. Фото з сайту 200rf.com

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.

Джерело: сайт російського омбудсмена

Дослівно сайт уповноваженої з прав людини в РФ: "Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та голови місії МКЧХ в Україні Флоранс Жіллетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти у встановленні місць їх перебування та у забезпеченні їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включаючи право на медичну допомогу".

Деталі: Також сайт російського омбудсмена повідомляє, що Москалькова зверталася до українського омбудсмена Людмили Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Чому це важливо: Російські солдати, яких послали воювати в Україну, самі здаються в полон. Україна надає їм медичну допомогу та дає можливість зателефонувати рідним. Також Україна збирає дані про полонених та публікує на спеціальному сайті, щоб їхні рідні могли знайти своїх дітей, батьків та онуків. Полонені під час дзвінків рідним заявляють, що з ними добре поводяться, надають медичну допомогу, годують та тримають у теплі. Це все зафіксовано на фото та відео.

Водночас Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.  

Передісторія: 

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  • Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України
  • МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
  • Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.
  • У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.
  • В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Теми: РосіявійнаУкраїнаполонені
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