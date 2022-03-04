Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.

Джерело: сайт російського омбудсмена

Дослівно сайт уповноваженої з прав людини в РФ: "Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та голови місії МКЧХ в Україні Флоранс Жіллетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти у встановленні місць їх перебування та у забезпеченні їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включаючи право на медичну допомогу".

Реклама:

Деталі: Також сайт російського омбудсмена повідомляє, що Москалькова зверталася до українського омбудсмена Людмили Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Чому це важливо: Російські солдати, яких послали воювати в Україну, самі здаються в полон. Україна надає їм медичну допомогу та дає можливість зателефонувати рідним. Також Україна збирає дані про полонених та публікує на спеціальному сайті, щоб їхні рідні могли знайти своїх дітей, батьків та онуків. Полонені під час дзвінків рідним заявляють, що з ними добре поводяться, надають медичну допомогу, годують та тримають у теплі. Це все зафіксовано на фото та відео.

Водночас Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: