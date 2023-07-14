Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у роковини удару російської армії по центру Вінниці з кількома десятками жертв нагадало про вбивство в Росії Станіслава Ржицького як про приклад відплати загарбникам, винним у смертях українців.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: ГУР нагадує, що рівно рік тому, 14 липня 2022 року, Росія вчинила воєнний злочин у Вінниці: удар крилатими ракетами "Калібр" по центру міста забрав життя 27 українців, серед них – троє маленьких дітей

Військові РФ випустили ракети з підводного човна у Чорному морі.

Того дня у Гаазі саме відбувалася конференція щодо вчинених Росією воєнних злочинів.

Дослівно ГУР: "Усіх московських душогубів, убивць українських дітей та всіх воєнних злочинців Україна обов’язково віддасть під міжнародний трибунал. День розплати настане ― рано чи пізно, але невідворотно.

Історія одного російського командира-підводника, причетного до воєнного злочину у Вінниці, свідчить, що від суду можна ховатись, але від відповідальності все одно не втекти".

Деталі: Головне управління розвідки Міністерства оборони України переконане: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

У ГУР вшановують пам’ять вінничан, українців, які стали жертвами "терористичної Росії".

Передісторія:

14 липня 2022 року російські війська вдарили ракетами по центру Вінниці, пошкодили Будинок офіцерів, будинок побуту "Ювілейний", медичний центр "Нейромед", автівки на площі Перемоги та десятки будівель поблизу. ВІд удару загинули 27 мирних жителів, ще 80 людей потрапили до лікарні, загалом по меддопомогу звернулися 202 людини.

10 липня 2023 року в російському місті Краснодар під час ранкової пробіжки застрелили заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи, колишнього командира підводного човна Станіслава Ржицького, який міг бути причетний до ракетних ударів по Вінниці й інших містах України.

11 липня Слідчий комітет РФ повідомив про затримання чоловіка, якого перевіряють на причетність до вбивства Ржицького.

У ГУР підтвердили смерть Ржицького, але додали, що "через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".

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