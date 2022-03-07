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Авіаудар по Коростеню, Овручу та Малину – є загиблий і постраждалі

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 08:37
Авіаудар по Коростеню, Овручу та Малину – є загиблий і постраждалі
Житомирщина, фото ДСНС

6 березня близько 21:00 були завдані авіаудари по містах  Коростень, Овруч та Малин Коростенського району Житомирської області.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Внаслідок цих авіаударів: 

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- м. Малин – зруйновано двоповерхову будівлю, знищено 3 легкових автомобіля. Попередньо загинула 1 особа та постраждало 3 особи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 пожежно-рятувальної частини, жертв та постраждалих від особового складу немає.

- м. Овруч – зруйновано двоповерхову будівлю центру зайнятості та вибуховою хвилею пошкоджено вікна в трьох п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. Попередньо постраждала 1 особа. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки.

- м. Коростень – пошкоджено вікна в будівлі школи №2. Попередньо постраждала 1 особа. Від ДСНС залучено 3 особи та 1 од. техніки.

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Теми: війнаЖитомирщина
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