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Печерський суд вирішив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 15:16
Печерський суд вирішив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла
МИТРОПОЛИТ ПАВЛО В СУДІ 1 КВІТНЯ 2023 РОКУ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА, УП

Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причетного до підривної діяльності проти України.

Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді"

Деталі: 30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.

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Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.

Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.

Дослівно: "Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Ухвала суду  оскарженню не підлягає".

Передісторія:

  • 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу (Петро Лебідь) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". 
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • 1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.
  • 7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.
  • В жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла. 

Теми: УПЦ МПсуд
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