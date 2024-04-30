Печерський суд вирішив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла

Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причетного до підривної діяльності проти України.

Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді"

Деталі: 30 квітня Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.

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Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.

Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.

Дослівно: "Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня.

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Ухвала суду оскарженню не підлягає".

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