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Біатлоністка приносить Україні четверте "золото" на Паралімпіаді-2022

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 11:04
Біатлоністка приносить Україні четверте золото на Паралімпіаді-2022
twitter.com/ParaSnowSports

Україна здобула четверте "золото" на Паралімпіаді-2022 та посіла друге місце в медальному заліку.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: 30-річна українська спортсменка Оксана Шишкова (виступає у класі для людей з порушенням зору) стала дворазовою чемпіонкою Паралімпійських ігор-2022.

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Раніше параатлетка з Харкова здобула своє перше "золото" в біатлоні у спринтерській дистанції, а тепер додала до нього ще одне "золото" в лижних перегонах на найдовшій 15-кілометровій дистанції.

Шишкова здолала дистанцію за 51:09 хвилини, випередила найближчу суперницю майже на хвилину. А ще одна українка - Наталія Ткаченко - фінішувала п'ятою (усього стартували шість параатлеток, до фінішу дісталися п'ять).

Для Шишкової це уже дванадцята медаль в кар'єрі на Паралімпіадах і четверта "золота".

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Крім українки, на подіумі опинилися дві німкені - Лінн Казмар та Леоні Марія Волтер.

В України після трьох змагальних днів 8 медалей - 4 золоті, 3 срібні та 1 бронзова.

З таким результатом українці продовжують йти на другому місці у медальному заліку, випереджаючи за додатковими показниками канадців. Лідерство залишається у команди Китаю, яка на три "золота" випереджає найближчих конкурентів.

Теми: Паралімпіада
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