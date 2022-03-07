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Росія взяла в заручники більше 2 тисяч іноземних студентів – Верещук

Альона Мазуренко Понеділок, 7 березня 2022, 17:13
Росія взяла в заручники більше 2 тисяч іноземних студентів – Верещук
фото: Суспільне

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Росія фактично взяла в заручники 2046 іноземних студентів і блокує їхню евакуацію.

Джерело: Facebook-сторінка Верещук 

Дослівно: "Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію.

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Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію.

Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли".

Деталі: Верещук зазначає, що ігноруючи звернення керівників цих країн про гуманітарні коридори студентам, росіяни "насолоджуються приниженням цілих країн".

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Навіть таких країн як Китай, Індія, Туреччина.

Міністр додала, що якщо 8 березня вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву, то через цей коридор витягнуть й іноземних студентів.

Передісторія: 

  • 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
  • В організації "Лікарі без кордонів" сказали, що ситуація в обложеному місті катастрофічна.
  • 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.
  • У ході другого раунду перемовин між українською та російськими делегаціями в Білорусі 3 березня, сторони домовились про спільну організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців із населених пунктів у "гарячих точках" ведення бойових дій.
  • Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українська влада докладає всіх зусиль для евакуації іноземних студентів. Станом на 3 березня від ракетно-бомбових ударів російських окупантів загинув громадяни Індії та Алжиру, а також дістав поранення громадянин Китаю.

Теми: РосіяокупаціявійнаУкраїна
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