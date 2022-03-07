Росія взяла в заручники більше 2 тисяч іноземних студентів – Верещук
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Росія фактично взяла в заручники 2046 іноземних студентів і блокує їхню евакуацію.
Джерело: Facebook-сторінка Верещук
Дослівно: "Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію.
Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію.
Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли".
Деталі: Верещук зазначає, що ігноруючи звернення керівників цих країн про гуманітарні коридори студентам, росіяни "насолоджуються приниженням цілих країн".
Навіть таких країн як Китай, Індія, Туреччина.
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Міністр додала, що якщо 8 березня вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву, то через цей коридор витягнуть й іноземних студентів.
Передісторія:
- 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
- В організації "Лікарі без кордонів" сказали, що ситуація в обложеному місті катастрофічна.
- 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.
- У ході другого раунду перемовин між українською та російськими делегаціями в Білорусі 3 березня, сторони домовились про спільну організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців із населених пунктів у "гарячих точках" ведення бойових дій.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українська влада докладає всіх зусиль для евакуації іноземних студентів. Станом на 3 березня від ракетно-бомбових ударів російських окупантів загинув громадяни Індії та Алжиру, а також дістав поранення громадянин Китаю.