Під Сумами відбулися бої, є загиблі
Понеділок, 7 березня 2022, 18:13
Під Сумами у понеділок та неділю відбулися бойові зіткнення, внаслідок яких є загиблі.
Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.
Деталей щодо боїв він не повідомив.
Водночас Живицький зазначив, що внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня була зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.
Також вибиті вікна у будинках.
Згідно з повідомленням, у місті лише частково відновлено елетропостачання, у низці населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.
У місті працюють аварійні бригади "Обленерго".
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