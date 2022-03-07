Під Сумами відбулися бої, є загиблі

Під Сумами у понеділок та неділю відбулися бойові зіткнення, внаслідок яких є загиблі.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

Деталей щодо боїв він не повідомив.

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Водночас Живицький зазначив, що внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня була зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.

Також вибиті вікна у будинках.

Згідно з повідомленням, у місті лише частково відновлено елетропостачання, у низці населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

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У місті працюють аварійні бригади "Обленерго".

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.