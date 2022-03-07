Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Сумами відбулися бої, є загиблі

Понеділок, 7 березня 2022, 18:13

Під Сумами у понеділок та неділю відбулися бойові зіткнення, внаслідок яких є загиблі.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

Деталей щодо боїв він не повідомив.

Водночас Живицький зазначив, що внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня була зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС. 

Також вибиті вікна у будинках. 

Згідно з повідомленням, у місті лише частково відновлено елетропостачання, у низці населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

У місті працюють аварійні бригади "Обленерго".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.

Теми: СумивійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинули люди

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Усі новини...
Суми
У Дерипаски можуть націоналізувати кар’єр кварцитів у Глухові
Суми: на околицях вибухають снаряди, російська авіація наносить авіаудари
У Сумах попереджають про вуличні бої
Останні новини
08:24
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
08:23
У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку
07:53
Штаб: За відмову воювати з військовими РФ проводять "заходи досудового дізнання"
07:49
Під Житомиром війська РФ знищили 7 будівель, біля Рівного – пошкодили телевежу
07:49
Тайвань: ASUS подумає, як вивезти персонал з Росії
07:29
фотоДесятки тисяч людей у Канаді вимагали закрити небо над Україною
07:25
РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом
07:15
фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинули люди
07:09
На захоплених територіях окупанти розміщують вогневі позиції у церквах – штаб
06:40
“Тероризм не можна терпіти”: Мери США вимагають звільнити мелітопольського міського голову
Усі новини...