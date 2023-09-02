Зеленський: Ми захистили Одесу від знищення й повернемо їй безпеку

Президент Володимир Зеленський заявив, що Одесу захистили від знищення і їй буде повернуто безпеку.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми захистили Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести. І ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде".

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Деталі: Зеленський зазначив, що цієї суботи свій день відзначають три міста, без яких не уявити Україну – Одеса, Суми й Лисичанськ.

"Одеса. Наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має та завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів – від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх та вміє поважати кожного й кожну", - сказав він.

Суми президент назвав форпостом на північному сході, який буде завжди вільним і завжди українським.

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"У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. І коли я був у місті, я відчув, що там є віра. Віра, що зло не стане вищим. Віра в людей. Віра в Україну. Віра в те, що ми обовʼязково пройдемо цей час. І переможемо. Так буде", – сказав Зеленський.

Він додав, що Лисичанськ Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною.

"Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя", – зазначив президент.