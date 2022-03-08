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Зеленський обговорив з прем’єром Ізраїлю шляхи припинення війни

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 15:48
НАФТАЛІ БЕННЕТ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Ізраїлю про шляхи припинення війни Росії з Україною.

Джерело: Twitter Зеленського

Дослівно: "Поговорив з Нафталі Бенетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля".

Що передувало: 5 березня стало відомо, що Беннет таємно приїхав до Москви, аби провести зустріч з Путіним. Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.

Після розмови із Путіним Беннетт поговорив з президентом Володимиром Зеленським.

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Теми: ІзраїльРосіяУкраїнавійна
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