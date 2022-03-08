Кулеба пообіцяв затягати по судах російських окупантів за захоплення АЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломати планують притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах за захоплення ядерних об’єктів на території України.

Джерело: трансляція національного телемарафону

Пряма мова Кулеби: "Спочатку МАГАТЕ трошки пустилося берега, і збиралися їхати на Чорнобильську станцію домовлятися з росіянами про візит.

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Ми "вирівняли" їх дуже швидко. І зараз все відбувається в рамках взаємодії МАГАТЕ з українською владою, тому що це наші території.

Відбулося багато різних комунікацій, в рамках яких росіянам у принципі дали зрозуміти, що ядерні об’єкти – це не іграшки, і це абсолютно інший рівень загроз, проблем. І ви бачите, що в принципі ситуація стабілізувалася.

Але те, що Росія буде нести відповідальність – ми затягаємо її по всіх форматах міжнародних і, якщо треба, по судах за те, що в принципі вони наражали світ на ядерну небезпеку, захоплюючи Запорізьку АЕС чи Чорнобиль – це ми будемо робити, я гарантую вам стовідсотково".

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Деталі: Кулеба розповів, що готовий зустрітися з російським візаві Сергієм Лавровим 10 березня в Анкарі, як було заплановано. За його словами, це буде перша зустріч Кулеби з Лавровим з моменту призначення українського міністра на посаду.

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