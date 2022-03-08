Кулеба пообіцяв затягати по судах російських окупантів за захоплення АЕС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломати планують притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах за захоплення ядерних об’єктів на території України.
Джерело: трансляція національного телемарафону
Пряма мова Кулеби: "Спочатку МАГАТЕ трошки пустилося берега, і збиралися їхати на Чорнобильську станцію домовлятися з росіянами про візит.
Ми "вирівняли" їх дуже швидко. І зараз все відбувається в рамках взаємодії МАГАТЕ з українською владою, тому що це наші території.
Відбулося багато різних комунікацій, в рамках яких росіянам у принципі дали зрозуміти, що ядерні об’єкти – це не іграшки, і це абсолютно інший рівень загроз, проблем. І ви бачите, що в принципі ситуація стабілізувалася.
Але те, що Росія буде нести відповідальність – ми затягаємо її по всіх форматах міжнародних і, якщо треба, по судах за те, що в принципі вони наражали світ на ядерну небезпеку, захоплюючи Запорізьку АЕС чи Чорнобиль – це ми будемо робити, я гарантую вам стовідсотково".
Деталі: Кулеба розповів, що готовий зустрітися з російським візаві Сергієм Лавровим 10 березня в Анкарі, як було заплановано. За його словами, це буде перша зустріч Кулеби з Лавровим з моменту призначення українського міністра на посаду.
Передісторія:
- 24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, російські окупанти при спробі наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал.
- Через недбальство окупанти ймовірно перейшли на заборонені ділянки або зачепили об’єкти із значним радіаційним забрудненням, внаслідок чого вони зазнають сильного випромінювання.
- У ніч проти 4 березня російські окупанти вторглися на територію Запорізької АЕС, зчинивши стрілянину з артилерії, танків та стрілецької зброї. На одному з корпусів АЕС почалася пожежа, через що оголосили підвищений рівень ядерної небезпеки.
- Український уряд звернувся 8 березня до Міжнародного агентства атомної енергетики з проханням встановити заборону російським окупантам підходити до атомних електростанцій на території України в радіусі 30 км. Перед цим 4 березня в організації анонсували інспекцію ЗАЕС і ЧАЕС.