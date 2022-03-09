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Роспропаганда виправдовує авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 23:21
Породіллю евакуюють зі зруйнованого пологового будинку в Маріуполі 9 березня. Фото: Євгеній Малолєтка, АР

Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування російськими літаками дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі.

Джерело: ресурси російської пропаганди

Деталі: Російський державний пропагандист Володимир Соловйов у своєму telegram-каналі заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі російською авіацією – це "постановка".

Водночас він стверджує, що в пологовому будинку були не породіллі з лікарями, а бійці батальйону "Азов", які, мовляв, ще 5 березня вигнали вагітних жінок, лікарів та породіль із дітьми та влаштували свою вогневу точку в будівлі. 

Соловйов каже, що відео зруйнованих корпусів лікарні та пологового будинку – це фейк, на який нібито "зігнали для змонтованого відео дівчат", які грали роль породіль.

У низці російських telegram-каналів, що використовуються в інформаційній війні проти Україні, також поширюють безпідставні твердження, що "українські нацисти" вигнали всіх лікарів задовго до авіаудару та влаштували свою вогневу точку в лікарні й пологовому будинку. Із повідомлень випливає, що авіація окупаційних військ РФ, мовляв, мала підстави здійснювати такий авіаналіт.

Водночас на державному телеканалі "Росія-1", де Соловйов працює ведучим ток-шоу, заявили, що насправді авіаудар у Маріуполі здійснив "Правий сектор", а не російська авіація.

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Передісторія: 

  • Російські окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це "геноцидом" з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
  • У Росії заблокували усі Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення. До кримінального кодексу внесли зміни, які дозволяють ув'язнити всіх, хто поширює інформацію, яка суперечить офіційній позиції війського керівництва РФ.
  • Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення. Обидва ці видання повністю припинили свою діяльність.
  • Там також обмежили Facebook і погрожують заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення Росії в Україну. 

Теми: МаріупольРосіявійнапропаганда
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