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У селі на Київщині ворог авіаударом зруйнував житлові будинки

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:28

Село в Бучанському районі постраждало від авіаудару, а у Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Джерело: Поліція Київської області

Дослівно: "У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає".

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"У Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки".

Теми: Київська областьвійна
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