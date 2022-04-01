У селі на Київщині ворог авіаударом зруйнував житлові будинки

Село в Бучанському районі постраждало від авіаудару, а у Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Джерело: Поліція Київської області

Дослівно: "У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає".

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"У Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки".