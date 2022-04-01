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У селі на Київщині ворог авіаударом зруйнував житлові будинки

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:28

Село в Бучанському районі постраждало від авіаудару, а у Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Джерело: Поліція Київської області

Дослівно: "У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає".

"У Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки".

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Теми: Київська областьвійна
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