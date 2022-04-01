Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог потиху виходить із Чернігівщини, але розслаблятися ще рано – голова ОВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 11:19
Ворог потиху виходить із Чернігівщини, але розслаблятися ще рано – голова ОВА

Російські окупанти залишають Чернігівську область, територіальні громади працюють над відновленням життєдіяльності.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у зверненні 1 квітня

Пряма мова: "Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потиху відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним "радушием".

Реклама:

Відповідно зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і зачисткою від москальської нечисті".

Деталі: Чаус звернувся до мешканців Чернігівщини: загроза авіаційних та ракетних ударів ворога по області залишається.

ВІДЕО ДНЯ

"Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській.

Всі знають хто, що має робити. Всі до роботи", - закликав голова ОВА.

Теми: Чернігівська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: