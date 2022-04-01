Ворог потиху виходить із Чернігівщини, але розслаблятися ще рано – голова ОВА

Російські окупанти залишають Чернігівську область, територіальні громади працюють над відновленням життєдіяльності.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у зверненні 1 квітня

Пряма мова: "Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потиху відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним "радушием".

Відповідно зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і зачисткою від москальської нечисті".

Деталі: Чаус звернувся до мешканців Чернігівщини: загроза авіаційних та ракетних ударів ворога по області залишається.

"Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській.

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Всі знають хто, що має робити. Всі до роботи", - закликав голова ОВА.