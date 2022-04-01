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Враг потихоньку выходит из Черниговщины, но расслабляться еще рано – глава ОВА

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 11:19
Враг потихоньку выходит из Черниговщины, но расслабляться еще рано – глава ОВА

Российские оккупанты покидают Черниговскую область, территориальные общины работают над восстановлением жизнедеятельности.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в обращении 1 апреля

Прямая речь: "Сегодня очередной день, много работы. Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, потихоньку уходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если уходит для перегруппировки и чтоб возвратиться, мы его будем ждать с двойным "радушием".

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Соответственно, сейчас все общины работают над восстановлением жизнедеятельности. Наши Вооруженные Силы занимаются разминированием населённых пунктов там, где стоял враг и зачисткой от москальской нечисти".

Детали: Чаус обратился к жителям Черниговской области: угроза авиационных и ракетных ударов врага по области остается.

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"То есть они долетают сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас еще очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской.

Все, кто знает, что делать. Все за работу", - призвал глава ОВА.

Темы: Черниговская областьвойна
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