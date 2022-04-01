У Німеччині різко зріс попит на олію і борошно через війну в Україні

Через війну в Україні у Німеччині різко зріс попит на олію та борошно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel з посиланням на федеральне статистичне управління.

Згідно з даними, продажі олії в роздрібній торгівлі за тиждень з 7 по 13 березня були більш ніж вдвічі вищими (плюс 123%), ніж у вересні 2021 року.

За той же період попит на борошно зріс навіть утричі (плюс 206 %).

Росія та Україна є одними з найважливіших експортерів зерна у світі. Україна також є великим виробником харчової олії, особливо соняшникової.

Російська агресія вже призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчують у всьому світі, заявила раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Тим часом в Росії пригрозили обмежити поставки сільськогосподарської продукції "недружнім" країнам на тлі санкцій Заходу, запроваджених проти Москви через війну в Україні.