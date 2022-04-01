Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині різко зріс попит на олію і борошно через війну в Україні

П'ятниця, 1 квітня 2022, 13:26

Через війну в Україні у Німеччині різко зріс попит на олію та борошно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel з посиланням на федеральне статистичне управління.

Згідно з даними, продажі олії в роздрібній торгівлі за тиждень з 7 по 13 березня були більш ніж вдвічі вищими (плюс 123%), ніж у вересні 2021 року.

Реклама:

За той же період попит на борошно зріс навіть утричі (плюс 206 %).

Росія та Україна є одними з найважливіших експортерів зерна у світі. Україна також є великим виробником харчової олії, особливо соняшникової.

Російська агресія вже  призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчують у всьому світі, заявила раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом в Росії пригрозили обмежити поставки сільськогосподарської продукції "недружнім" країнам на тлі санкцій Заходу, запроваджених проти Москви через війну в Україні.

Теми: НімеччинаціниТоменко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: