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У Німеччині різко зріс попит на олію і борошно через війну в Україні

П'ятниця, 1 квітня 2022, 13:26

Через війну в Україні у Німеччині різко зріс попит на олію та борошно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel з посиланням на федеральне статистичне управління.

Згідно з даними, продажі олії в роздрібній торгівлі за тиждень з 7 по 13 березня були більш ніж вдвічі вищими (плюс 123%), ніж у вересні 2021 року.

За той же період попит на борошно зріс навіть утричі (плюс 206 %).

Росія та Україна є одними з найважливіших експортерів зерна у світі. Україна також є великим виробником харчової олії, особливо соняшникової.

Російська агресія вже  призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчують у всьому світі, заявила раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Тим часом в Росії пригрозили обмежити поставки сільськогосподарської продукції "недружнім" країнам на тлі санкцій Заходу, запроваджених проти Москви через війну в Україні.

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Теми: НімеччинаціниТоменко
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