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У МЗС спростували чергову брехню росіян – нібито про відмову від Женевської конвенції

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 17:02
Олег Ніколенко, фото МЗС

У МЗС України наголошують, що заява РФ про нібито відмову України виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими не відповідає дійсності.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Раніше Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Україна нібито довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Ніколенко назвав цю заяву дезінформацією, нагадавши, що Росія раніше створювала багато фейків про Україну.

Дослівно: "Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію – черговий такий фейк. Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому.

Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих".

Що передувало: 27 березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застеріг, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто "українські військові" знущаються над російськими полоненими.  

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Теми: МЗСРосіяполонені
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