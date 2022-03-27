Росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються над полоненими – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто "українські військові" знущаються над російськими полоненими.

Джерело: facebook-сторінка головнокомандувача

Пряма мова Залужного: "З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".

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Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам".

Деталі: В останні кілька днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.

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Довідково: Знущання, приниження та погрози смерті військовополоненими є воєнними злочинами, відповідно до міжнародного права.

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