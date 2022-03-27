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Росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються над полоненими – Залужний

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 23:24
Фото ілюстративне: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508178503463837696

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто "українські військові" знущаються над російськими полоненими.  

Джерело: facebook-сторінка головнокомандувача

Пряма мова Залужного: "З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених". 

Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам".

Деталі: В останні кілька днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.

Довідково: Знущання, приниження та погрози смерті військовополоненими є воєнними злочинами, відповідно до міжнародного права.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для російських журналістів сказав, що Україна ставиться до російських полонених "нормально", адже вони не "скот".
  • Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович просив українців не робити закликів до розправи над військовополоненими. Він пояснив, що це суперечить міжнародному праву та орієнтації України на європейські цінності.
  • 14 березня стало відомо, що українська влада створила Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який очолила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук. За її даними, в Україні підтвердили присутність 562 полонених російських окупантів, але очікує, що незабаром надійдуть додаткові дані.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні створили тимчасові табори для військовополонених росіян.

Теми: полоненіправа людиниЗбройні силивійна
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