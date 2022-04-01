Львівщина: звуки, схожі на вибухи, виявилися відкриттям нового газового родовища - голова ОДА

У четвер на Львівщині було чутно вибухи, а місцева влада заспокоювала, що про воєнні дії не йдеться. В результаті виявилося, що це було відкриття нового газового родовища.

Джерело: голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький

Пряма мова: "Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні (у п'ятницю - УП) вже можу сказати. Це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля.

Реклама:

Офіційно – на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток! Слава Україні!