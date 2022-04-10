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Росіяни можуть спробувати здійснити штурм на Дніпро з Ізюма – Пентагон

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 22:53
Будівля Пентагону. фото ілюстративне: getty images

Посадовці міністерства оборони США припускають, що російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, щоби спробувати захопити обласний центр..

Джерело: New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців США

Пряма мова: "Ми впродовж кількох днів обговорюєме те, наскільки важливо для них заволодіти Ізюмом, оскільки він розташований майже посередині Донбасу, дещо західніше від нього (дослівний переклад – УП)".

Деталі: Американська розвідка підтверджує скупчення російських підрозділів у самому Ізюмі та його околицях для ймовірного наступу на південь та південний схід.

Контроль за Ізюмом дозволить росіянам згодом перейти в наступ на Дніпро.

Передісторія:

  • Удень 10 квітня російські окупанти завдали низку ракетних ударів по аеропорту Дніпра. За словами військової адміністрації, інфраструктура летовища була зруйнована вщент. Голова обласної ради Дніпропетровської області Микола Лукашук сказав, що 10 квітня стало найважчим днем для регіону з початку повномасштабної війни.
  • Супутники зафіксували переміщення колони російської техніки завдовжки 12 км на схід від Харкова в напрямку Ізюма.
  • 7 квітня мер Дніпра Борис Філатов сказав, що жінкам, дітям і людям похилого віку варто подумати над тим, аби негайно виїхати з міста. Але потім він сказав, що журналісти хибно витлумачили його думку.

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Теми: ДніпроРосіявійнаІзюм
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