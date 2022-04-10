Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни можуть спробувати здійснити штурм на Дніпро з Ізюма – Пентагон

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 22:53
Росіяни можуть спробувати здійснити штурм на Дніпро з Ізюма – Пентагон
Будівля Пентагону. фото ілюстративне: getty images

Посадовці міністерства оборони США припускають, що російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, щоби спробувати захопити обласний центр..

Джерело: New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців США

Пряма мова: "Ми впродовж кількох днів обговорюєме те, наскільки важливо для них заволодіти Ізюмом, оскільки він розташований майже посередині Донбасу, дещо західніше від нього (дослівний переклад – УП)".

Реклама:

Деталі: Американська розвідка підтверджує скупчення російських підрозділів у самому Ізюмі та його околицях для ймовірного наступу на південь та південний схід.

Контроль за Ізюмом дозволить росіянам згодом перейти в наступ на Дніпро.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Удень 10 квітня російські окупанти завдали низку ракетних ударів по аеропорту Дніпра. За словами військової адміністрації, інфраструктура летовища була зруйнована вщент. Голова обласної ради Дніпропетровської області Микола Лукашук сказав, що 10 квітня стало найважчим днем для регіону з початку повномасштабної війни.
  • Супутники зафіксували переміщення колони російської техніки завдовжки 12 км на схід від Харкова в напрямку Ізюма.
  • 7 квітня мер Дніпра Борис Філатов сказав, що жінкам, дітям і людям похилого віку варто подумати над тим, аби негайно виїхати з міста. Але потім він сказав, що журналісти хибно витлумачили його думку.

Теми: ДніпроРосіявійнаІзюм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: