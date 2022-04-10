Росіяни можуть спробувати здійснити штурм на Дніпро з Ізюма – Пентагон

Посадовці міністерства оборони США припускають, що російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, щоби спробувати захопити обласний центр..

Джерело: New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців США

Пряма мова: "Ми впродовж кількох днів обговорюєме те, наскільки важливо для них заволодіти Ізюмом, оскільки він розташований майже посередині Донбасу, дещо західніше від нього (дослівний переклад – УП)".

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Деталі: Американська розвідка підтверджує скупчення російських підрозділів у самому Ізюмі та його околицях для ймовірного наступу на південь та південний схід.

Контроль за Ізюмом дозволить росіянам згодом перейти в наступ на Дніпро.

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