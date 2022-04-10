Россияне могут попытаться совершить штурм на Днепр из Изюма – Пентагон

Чиновники министерства обороны США предполагают, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить областной центр.

Источник: New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США

Прямая речь: "Мы в течение нескольких дней обсуждаем то, насколько важно для них завладеть Изюмом, поскольку он расположен почти посередине Донбасса, несколько западнее от него (дословный перевод – УП)".

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Детали: Американская разведка подтверждает скопление российских подразделений в самом Изюме и окрестностях для вероятного наступления на юг и юго-восток.

Контроль над Изюмом позволит россиянам впоследствии перейти в наступление на Днепр, по мнению военных аналитиков оборонных ведомств США.

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