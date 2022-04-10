Россияне могут попытаться совершить штурм на Днепр из Изюма – Пентагон

Чиновники министерства обороны США предполагают, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить областной центр.

Источник: New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США

Прямая речь: "Мы в течение нескольких дней обсуждаем то, насколько важно для них завладеть Изюмом, поскольку он расположен почти посередине Донбасса, несколько западнее от него (дословный перевод – УП)".

Детали: Американская разведка подтверждает скопление российских подразделений в самом Изюме и окрестностях для вероятного наступления на юг и юго-восток.

Контроль над Изюмом позволит россиянам впоследствии перейти в наступление на Днепр, по мнению военных аналитиков оборонных ведомств США.

Предыстория:

Днем 10 апреля российские оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по аэропорту Днепра. По словам военной администрации, инфраструктура аэропорта была разрушена до основания. Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук сказал, что 10 апреля стало самым трудным днем ​​для региона с начала полномасштабной войны.

Спутники зафиксировали перемещение колонны российской техники протяженностью 12 км к востоку от Харькова в направлении Изюма.

7 апреля мэр Днепра Борис Филатов сказал, что женщинам, детям и пожилым людям стоит подумать над тем, чтобы немедленно уехать из города. Но потом он сказал, что журналисты ошибочно истолковали его мнение.