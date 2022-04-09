У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ
В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові пропонують українським чоловікам вступати до лав російської армії.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у спільному ефірі українських телеканалів
Пряма мова: "Через дяких старших по будинках, які погодилися спілкуватися та співпрацювати з окупаційною владою, вони беруть списки, які квартири є порожніми, хто там знаходиться – і після цього беруть "на карандаш" чоловіків.
З учорашнього дня на блокпостах, які знаходяться на околицях Мелітополя, російські окупанти пропонують українським чоловікам, нашим жителям вступити до лав російської армії. Якщо відмовляються, вони їх відпускають. Але ми ж чітко розуміємо: сьогодні пропонують, а завтра будуть примусово видавати автомат та направляти до окопів.
Деталі: Іван Федоров також розповів, що 8 автобусів для евакуації було конфісковано в місті – і станом на 8 ранку їх досі немає, люди чекають на евакуацю.
За словами мера, окупанти створюють "вакуум" для окупованих міст, а гуманітарку свою вже не везуть, а забирають українську чи західну і роздають її людям "для картинки".
Передісторія:
- Російські окупанти зайшли у Мелітополь на другий день війни, 25 лютого, і почали бої, аби захопити адмінбудівлі. 24 лютого обстріли зачепили житловий сектор поруч із Новим Мелітополем. Мелітопольці виходили на протести, доки їх не стали розганяти.
- 4 березня окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали. 7 березня не лише телевежа Мелітополя, а й вежі радіозв'язку були під контролем російських військ.
- 11 березня окупанти викрали мера міста Івана Федорова і вивезли його до окупованого Луганська. 16 березня Івана Федорова звільнили з російського полону: його обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Іван Федоров розповів, що його возили 7 годин з мішком на голові та утримували в СІЗО.
- Станом на 7 квітня у Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали понад 100 людей.