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У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 09:26

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові пропонують українським чоловікам вступати до лав російської армії. 

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у спільному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Через дяких старших по будинках, які погодилися спілкуватися та співпрацювати з окупаційною владою, вони беруть списки, які квартири є порожніми, хто там знаходиться – і після цього беруть "на карандаш" чоловіків. 

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З учорашнього дня на блокпостах, які знаходяться на околицях Мелітополя, російські окупанти пропонують українським чоловікам, нашим жителям вступити до лав російської армії. Якщо відмовляються, вони їх відпускають. Але ми ж чітко розуміємо: сьогодні пропонують, а завтра будуть примусово видавати автомат та направляти до окопів.

Деталі: Іван Федоров також розповів, що 8 автобусів для евакуації було конфісковано в місті – і станом на 8 ранку їх досі немає, люди чекають на евакуацю. 

За словами мера, окупанти створюють "вакуум" для окупованих міст, а гуманітарку свою вже не везуть, а забирають українську чи західну і роздають її людям "для картинки".  

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
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