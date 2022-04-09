Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 09:26

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові пропонують українським чоловікам вступати до лав російської армії. 

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у спільному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Через дяких старших по будинках, які погодилися спілкуватися та співпрацювати з окупаційною владою, вони беруть списки, які квартири є порожніми, хто там знаходиться – і після цього беруть "на карандаш" чоловіків. 

З учорашнього дня на блокпостах, які знаходяться на околицях Мелітополя, російські окупанти пропонують українським чоловікам, нашим жителям вступити до лав російської армії. Якщо відмовляються, вони їх відпускають. Але ми ж чітко розуміємо: сьогодні пропонують, а завтра будуть примусово видавати автомат та направляти до окопів.

Деталі: Іван Федоров також розповів, що 8 автобусів для евакуації було конфісковано в місті – і станом на 8 ранку їх досі немає, люди чекають на евакуацю. 

За словами мера, окупанти створюють "вакуум" для окупованих міст, а гуманітарку свою вже не везуть, а забирають українську чи західну і роздають її людям "для картинки".  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
Головне сьогодні

відеоУ Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

фото, відеоУ Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 

Усі новини...
Мелітополь
Добу окупанти утримують 8 евакуаційних автобусів у Мелітополі
В окупованому Мелітополі викрали вже понад 100 людей – мер
Майно мелітопольських магазинів, розграбоване окупантами, знайшлося в Криму і Чечні
Останні новини
02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
01:32
За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети
01:20
Вибори президента у Франції: невдахи 1-го туру визначилися із підтримкою фаворитів
01:05
Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила
00:20
Донеччина: голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних за добу
00:13
Німеччина змінює свою позицію на користь України – Зеленський
23:52
Зеленський: Росія боїться визнати помилковість політики щодо України
23:32
Ми не міряємось розмірами підтримки – Стефанчук відповів на скандальну заяву спікера парламенту Грузії
23:22
відеоУ Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий
22:54
На меморіальній церемонії у Німеччині Білорусь представляв опозиціонер
Усі новини...