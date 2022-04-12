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Повертатися жити на Київщину можна буде не раніше кінця травня – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 13:09
Місто Буча, яке було окуповане росіянами. Фото з Telegram Павлюка

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк закликає жителів області не поспішати повертатися до деокупованих населених пунктів, оскільки ще тривають роботи з відновлення комунікацій і розмінування, більш-менш реальна дата для повернення – кінець травня.

Джерело: Павлюк в ефірі національного телемарафону 12 квітня

Пряма мова Павлюка: "Ми звертаємося до людей, щоб поки що утрималися від повернення до небезпечних районів. Кінець травня – це більш-менш реальна дата, щоб людям можна було безпечно повертатися до деокупованих районів".

Деталі: Голова ОВА пояснив, що зараз є велика мінна небезпека – нерозірвані боєприпаси, мінні поля та мінні пастки, які залишили окупанти. Нині над вирішенням цієї проблеми працюють рятувальники і сапери. Їм допомагають колеги з інших областей, але, за словами Павлюка, ця робота "дуже кропітка і дуже велика".

Спершу розміновують населені пункти, двори будинків та території уздовж доріг. Також перевіряють поля, щоб вчасно впоратися з посівною.

Крім того, на Київщині тривають роботи з відновлення електро- й газопостачання. За попередніми даними, електрику планують відновити до 31 травня.

Без газу зараз залишилося 85 населених пунктів, але за 11 квітня у 9 з них уже підключили газопостачання.

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За період окупації на Київщині знищили 14 мостів – наразі триває їх відновлення.

Зокрема, до кінця тижня планують запустити дорогу Київ – Чоп.

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Теми: Київська областьвійна
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