Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Возвращаться жить на Киевщину можно будет не раньше конца мая – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 13:09
Город Буча, который был оккупирован россиянами. Фото из Telegram Павлюка

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призывает жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты, поскольку еще продолжаются работы по восстановлению коммуникаций и разминированию, более-менее реальная дата для возвращения – конец мая.

Источник: Павлюк в эфире национального телемарафона 12 апреля

Прямая речь Павлюка: "Мы обращаемся к людям, чтобы пока воздержались от возвращения в опасные районы. Конец мая – это более-менее реальная дата, чтобы людям можно было безопасно возвращаться в деоккупированные районы".

Детали: Глава ОВА объяснил, что сейчас есть большая минная опасность – неразорванные боеприпасы, минные поля и минные ловушки, которые оставили оккупанты. В настоящее время над решением этой проблемы работают спасатели и саперы. Им помогают коллеги из других областей, но, по словам Павлюка, эта работа "очень кропотливая и очень большая".

Сначала разминируют населённые пункты, дворы домов и территории вдоль дорог. Также проверяют поля, чтобы своевременно справиться с посевной.

Кроме того, в Киевской области продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения. По предварительным данным, электричество планируется восстановить до 31 мая.

Без газа сейчас осталось 85 населенных пунктов, но за 11 апреля в 9 из них уже подключили газоснабжение.

ВИДЕО ДНЯ

За период оккупации в Киевской области уничтожили 14 мостов – сейчас идет их восстановление.

В частности, до конца недели планируется запустить дорогу Киев – Чоп.

Читайте также: Как найти родственников из Бучи и других пострадавших от россиян городов: советы 

"Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации 

 Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Сафари на людей: 5 историй выживших в Ирпене и Буче

Предыстория: 

Темы: Киевская областьвойна
Главное сегодня

Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов

Фракция ОПЗЖ прекратила работу в Раде

Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

фото, видеоРоссияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

Все новости...
Киевская область
Оккупанты расстреляли целую семью возле Макарова – троих женщин и двоих детей
Под Киевом возобновляют движение по Житомирской трассе
Почему следует немедленно присоединить Коцюбинское к Киеву?
Последние новости
18:42
Forbes оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов
18:38
Динамо разорвало контракт с игроком: скрыл, что он сын сепаратиста
18:38
Оккупанты разрушили 24 украинские больницы, еще три сотни – повредили
18:25
"Дальше будет еще больше": посольство США об оружии для Украины
18:05
Банк SEB прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси в странах Балтии
18:02
Данилов рассказал о стрельбах у Офиса президента в начале войны
18:01
Главе МИД Италии угрожают смертью из-за позиции против войны в Украине
17:55
Для детей в свободном доступе разместили комикс о минной безопасности
17:50
Городок на юге Испании неделю будет носить название "Украина"
17:45
Ведущий производитель одноразовой посуды Huhtamaki прекратит все операции в РФ
Все новости...