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Возвращаться жить на Киевщину можно будет не раньше конца мая – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 13:09
Возвращаться жить на Киевщину можно будет не раньше конца мая – глава ОВА
Город Буча, который был оккупирован россиянами. Фото из Telegram Павлюка

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призывает жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты, поскольку еще продолжаются работы по восстановлению коммуникаций и разминированию, более-менее реальная дата для возвращения – конец мая.

Источник: Павлюк в эфире национального телемарафона 12 апреля

Прямая речь Павлюка: "Мы обращаемся к людям, чтобы пока воздержались от возвращения в опасные районы. Конец мая – это более-менее реальная дата, чтобы людям можно было безопасно возвращаться в деоккупированные районы".

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Детали: Глава ОВА объяснил, что сейчас есть большая минная опасность – неразорванные боеприпасы, минные поля и минные ловушки, которые оставили оккупанты. В настоящее время над решением этой проблемы работают спасатели и саперы. Им помогают коллеги из других областей, но, по словам Павлюка, эта работа "очень кропотливая и очень большая".

Сначала разминируют населённые пункты, дворы домов и территории вдоль дорог. Также проверяют поля, чтобы своевременно справиться с посевной.

Кроме того, в Киевской области продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения. По предварительным данным, электричество планируется восстановить до 31 мая.

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Без газа сейчас осталось 85 населенных пунктов, но за 11 апреля в 9 из них уже подключили газоснабжение.

За период оккупации в Киевской области уничтожили 14 мостов – сейчас идет их восстановление.

В частности, до конца недели планируется запустить дорогу Киев – Чоп.

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Темы: Киевская областьвойна
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