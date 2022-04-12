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В ОП заявили, что ищут решение по Мариуполю, но не публично

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 19:04
Михаил Подоляк, фото ОП

Президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Дословно: "Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам.

Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием".

Детали: Подоляк подтвердил, что украинские воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами.

"Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", - заверил он.

Подоляк также отметил, что защитники Мариуполя вынуждают Россию "платить сверхвысокую цену".

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"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украина, то это слово "Мариуполь". 1,5 месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города", - добавил он.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать бойцам помощь сложно.
  • 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорилось, что 11 апреля может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
  • Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
  • Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".

Темы: Мариуполь
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