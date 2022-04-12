В ОП заявили, что ищут решение по Мариуполю, но не публично

Президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Дословно: "Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам.

Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием".

Детали: Подоляк подтвердил, что украинские воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами.

"Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", - заверил он.

Подоляк также отметил, что защитники Мариуполя вынуждают Россию "платить сверхвысокую цену".

ВИДЕО ДНЯ

"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украина, то это слово "Мариуполь". 1,5 месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города", - добавил он.

Предыстория: