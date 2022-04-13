Київ розчарований позицією Макрона щодо геноциду і словами про "братній" народ

Міністерство закордонних справ України розчароване, що президент Франції Еммануель Макрон не наважився назвати злочини Росії в Україні геноцидом, а також пояснило, чому пропаганда РФ про "братній народ" недоречна.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Пряма мова: "Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує.

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Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців.

Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому.

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги".

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Деталі: Речник МЗС наголосив, що зараз "немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв‘язки російського та українського народів".

Цьому передувало: Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден, але назвав їх воєнними злочинами.

"Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці) – брати. Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – пояснив він.

Раніше Макрон сказав, що, аби зберігати можливість вести діалог із президентом РФ, він не вживав би на адресу Путіна слів, як Байден, який назвав російського лідера "м’ясником".

Також Макрон заявив, що приїде до України лише тоді, коли це допоможе чогось досягти, а не для символічного жесту, хоча днями британський прем'єр Борис Джонсон відвідав Київ, який лише оговтується від спроби наступу армії РФ.

Байден називав Путіна "воєнним злочинцем", а після побачених убивств і знущань над мирними жителями Бучі та інших міст Київщини – ще й "варваром".

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль також публічно називав президента РФ "воєнним злочинцем".

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