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Киев разочарован позицией Макрона по геноциду и словами о "братском" народе

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 14:09
МИД Украины, фото с официального сайта

Министерство иностранных дел Украины разочаровано, что президент Франции Эммануэль Макрон не решился назвать преступления России в Украине геноцидом, а также объяснило, почему пропаганда РФ о "братском народе" неуместна.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Прямая речь: "Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает.

Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда русские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев.

Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале. 

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ярые враги".

Детали: Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что сейчас "нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов".

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Этому предшествовало: Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден, но назвал их военными преступлениями.

"Я буду осторожен с такими понятиями сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", – объяснил он.

Ранее Макрон сказал, что, дабы сохранять возможность вести  диалог с президентом РФ, он не употреблял бы в адрес Путина слов, как Байден, который назвал российского лидера "мясником".

Также Макрон заявил, что приедет в Украину только тогда, когда это поможет чего-то достичь, а не для символического жеста, хотя на днях британский премьер Борис Джонсон посетил Киев, который только оправляется от попытки наступления армии РФ.

Байден называл Путина "военным преступником", а после увиденных убийств и издевательств над мирными жителями Бучи и других городов Киевщины – еще и "варваром".

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль также публично называл президента РФ "военным преступником".

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Темы: МакронРосcиявойнагеноцид
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