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Київщина: вісім багатоповерхівок у Бородянці демонтують, селище розміновують

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 15:21
Руйнування забудови Бородянки, 11 квітня. фото: getty images

У зруйнованій російськими окупантами Бородянці на Київщині рятувальники з волонтерами розміновують територію й розбирають завали, зокрема 8 зруйнованих багатоповерхівок доведеться демонтувати.

Джерело: керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "Бородянка повертається до життя. Це життя вже ніколи не буде таким як було раніше. Але ми робимо усе, аби якнайшвидше зробити селище безпечним та відновити комунікації, які необхідні для комфортного життя".

Деталі: За словами Кулеби, 8 багатоповерхових будинків у селищі доведеться демонтувати, бо вони зруйновані повністю.

Ще 21 багатоповерхівка має часткові руйнування.

Близько 300 рятувальників з волонтерами розбирають завали та допомагають із налагодження комунікацій. Сапери цілодобово проводять розмінування території. Зокрема, впродовж 12 квітня вибухотехніки виявили та знешкоди біля 100 вибухонебезпечних предметів.

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У перші дні після звільнення Київщини від російської окупації міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, відвідавши Бородянку, сказав, що це одне з найбільш зруйнованих міст області. 
  • 8 квітня з-під завалів лише двох багатоповерхових будинків у Бородянці дістали тіла 26 загиблих мешканців.
  • 11 квітня Бородянку відвідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль із прем’єркою Литві Інґрідою Шимоніте, аби на власні очі побачити наслідки російської окупації.

Теми: Київська областьмінуванняокупаціявійна
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