Київщина: вісім багатоповерхівок у Бородянці демонтують, селище розміновують

У зруйнованій російськими окупантами Бородянці на Київщині рятувальники з волонтерами розміновують територію й розбирають завали, зокрема 8 зруйнованих багатоповерхівок доведеться демонтувати.

Джерело: керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "Бородянка повертається до життя. Це життя вже ніколи не буде таким як було раніше. Але ми робимо усе, аби якнайшвидше зробити селище безпечним та відновити комунікації, які необхідні для комфортного життя".

Деталі: За словами Кулеби, 8 багатоповерхових будинків у селищі доведеться демонтувати, бо вони зруйновані повністю.

Ще 21 багатоповерхівка має часткові руйнування.

Близько 300 рятувальників з волонтерами розбирають завали та допомагають із налагодження комунікацій. Сапери цілодобово проводять розмінування території. Зокрема, впродовж 12 квітня вибухотехніки виявили та знешкоди біля 100 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: "Ми мололи пшеницю на кавомолці, щоб нічого не брати в росіян". Як жителі Київщини жили в окупації

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: