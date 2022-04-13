Киевская область: восемь многоэтажек в Бородянке демонтируют, поселок разминируют
В разрушенной российскими оккупантами Бородянке в Киевской области спасатели с волонтерами разминируют территорию и разбирают завалы, в том числе 8 разрушенных многоэтажек придется демонтировать.
Источник: руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба
Прямая речь Кулебы: "Бородянка возвращается к жизни. Эта жизнь уже никогда не будет такой, как было раньше. Но мы делаем все, чтобы как можно быстрее сделать поселок безопасным и восстановить коммуникации, необходимые для комфортной жизни".
Детали: По словам Кулебы, 8 многоэтажных домов в поселке придется демонтировать, потому что они разрушены полностью.
Еще 21 многоэтажка имеет частичные разрушения.
Около 300 спасателей с волонтерами разбирают завалы и помогают в налаживании коммуникаций. Саперы круглосуточно производят разминирование территории. В частности, в течение 12 апреля взрывотехники обнаружили и обезвреживают около 100 взрывоопасных предметов.
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Предыстория:
- В первые дни после освобождения Киевской области от российской оккупации министр внутренних дел Денис Монастырский, посетив Бородянку, сказал, что это один из самых разрушенных городов области.
- 8 апреля из-под завалов только два многоэтажных дома в Бородянке извлекли тела 26 погибших жителей.
- 11 апреля Бородянку посетили премьер-министр Денис Шмигаль с премьером Литве Ингридой Шимоните, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.