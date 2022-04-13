Киевская область: восемь многоэтажек в Бородянке демонтируют, поселок разминируют

В разрушенной российскими оккупантами Бородянке в Киевской области спасатели с волонтерами разминируют территорию и разбирают завалы, в том числе 8 разрушенных многоэтажек придется демонтировать.

Источник: руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба

Прямая речь Кулебы: "Бородянка возвращается к жизни. Эта жизнь уже никогда не будет такой, как было раньше. Но мы делаем все, чтобы как можно быстрее сделать поселок безопасным и восстановить коммуникации, необходимые для комфортной жизни".

Детали: По словам Кулебы, 8 многоэтажных домов в поселке придется демонтировать, потому что они разрушены полностью.

Еще 21 многоэтажка имеет частичные разрушения.

Около 300 спасателей с волонтерами разбирают завалы и помогают в налаживании коммуникаций. Саперы круглосуточно производят разминирование территории. В частности, в течение 12 апреля взрывотехники обнаружили и обезвреживают около 100 взрывоопасных предметов.

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: