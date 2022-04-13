Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевская область: восемь многоэтажек в Бородянке демонтируют, поселок разминируют

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 15:21
Киевская область: восемь многоэтажек в Бородянке демонтируют, поселок разминируют
Разрушения застройки Бородянки 11 апреля. фото: getty images

В разрушенной российскими оккупантами Бородянке в Киевской области спасатели с волонтерами разминируют территорию и разбирают завалы, в том числе 8 разрушенных многоэтажек придется демонтировать.

Источник: руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба

Прямая речь Кулебы: "Бородянка возвращается к жизни. Эта жизнь уже никогда не будет такой, как было раньше. Но мы делаем все, чтобы как можно быстрее сделать поселок безопасным и восстановить коммуникации, необходимые для комфортной жизни".

Реклама:

Детали: По словам Кулебы, 8 многоэтажных домов в поселке придется демонтировать, потому что они разрушены полностью.

Еще 21 многоэтажка имеет частичные разрушения.

Около 300 спасателей с волонтерами разбирают завалы и помогают в налаживании коммуникаций. Саперы круглосуточно производят разминирование территории. В частности, в течение 12 апреля взрывотехники обнаружили и обезвреживают около 100 взрывоопасных предметов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

Предыстория:

  • В первые дни после освобождения Киевской области от российской оккупации министр внутренних дел Денис Монастырский, посетив Бородянку, сказал, что это один из самых разрушенных городов области.
  • 8 апреля из-под завалов только два многоэтажных дома в Бородянке извлекли тела 26 погибших жителей.
  • 11 апреля Бородянку посетили премьер-министр Денис Шмигаль с премьером Литве Ингридой Шимоните, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.

Темы: Киевская областьминированиеоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: